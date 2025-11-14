Το Κουρασάο έτοιμο να γίνει η χώρα με τους λιγότερους κατοίκους που θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ

Το Κουρασάο είναι πολύ κοντά να ακολουθήσει στις τρεις άλλες ομάδες, οι οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, και θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026, το Πράσινο Ακρωτήριο, την Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν.

Η νίκη με 7-0 επί των Βερμούδων, χάρη στα γκολ των Λεάντρο Μπακούνα (6' πέν.), Τζουνίνιο Μπακούνα (32'), Τζόρντι Παουλίνα (48' πέν. και 63'), Σόντιε Χάνσεν (59'), Αρτζάνι Μάρτα (82') και Ρόσον φαν Έιτζμα (92') - όλοι γεννημένοι στην Ευρώπη - θέτει την ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος έχει προπονήσει την Ολλανδία σε τρεις διαφορετικές θητείες, στα πρόθυρα της πρώτης της συμμετοχής σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εάν το πετύχει αυτό, το Κουρασάο, το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη χώρα εντός του Βασιλείου της Ολλανδίας, θα ξεπεράσει την Ισλανδία (331.000 κατοίκους) ως η χώρα με τους λιγότερους κατοίκους που έχει αγωνιστεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το νησί έχει μόλις 155.000 κατοίκους.

«Η αποστολή του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχει τελειώσει», προειδοποιεί ο Άντβοκαατ, γνωρίζοντας τον κρίσιμο αγώνα που τους περιμένει την τελευταία αγωνιστική.

Το Καουρασάο, που προηγείται στον 2ο όμιλο με 11 βαθμούς, επισκέπτεται την Τζαμάικα, που είναι δεύτερη με 10. Μια νίκη ή μια ισοπαλία θα εξασφαλίσει τη θέση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μια ήττα, ωστόσο, θα έδινε την πρόκριση στην Τζαμάικα, αλλά θα επέτρεπε στο Κουρασάο, στην καλύτερη περίπτωση, να αγωνιστεί στα διηπειρωτικά playoffs.

Το Κουρασάο δεν είναι η μόνη ομάδα της CONCACAF που θα μπορούσε να παίξει στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο. Μια άλλη πρώην ολλανδική αποικία, το Σουρινάμ, ανεξάρτητο από το 1975, έχει ακόμα ισχυρές πιθανότητες.

Η ομάδα με προπονητή τον Στάνλεϊ Μέντσο, πρώην παίκτη του Άγιαξ και της PSV, συνέτριψε το Ελ Σαλβαδόρ (4-0) με γκολ των Τιάρον Τσέρι (44' πέν.), Ρισονέλ Μάργκατετ (74' και 76') και Ντοράσο Κλας (83') - όλοι γεννημένοι στην Ολλανδία - και φτάνει στην τελευταία αγωνιστική ως πρωτοπόρος του 1ου ομίλου.

Ισοβαθμεί με εννέα βαθμούς με τον Παναμά. Ωστόσο, μια νίκη στην επίσκεψή της στη Γουατεμάλα, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί, δεν θα ήταν αρκετή, αφού θα πρέπει να διατηρήσει το τρέχον πλεονέκτημά τους στη διαφορά τερμάτων: +5 εναντίον +2.