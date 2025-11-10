Η στιγμή που η Λεωφόρος «υποκλίθηκε» στον Κωνσταντέλια (vid)

Ο Δικέφαλος μπορεί να ηττήθηκε στη «Λεωφόρο» από τον Παναθηναϊκό (2-1), παρόλα αυτά «έλαμψε» ξανά το... άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Ο Έλληνας «μάγος» με μία -ακόμα- εξαιρετική ενέργεια, «άδειασε» τον Γεντβάι και πλάσαρε άψογα στην απέναντι γωνία του Λαφόντ, μειώνοντας -τότε- το σκορ για τους Θεσσαλονικείς.
Μία εντυπωσιακή φάση από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χειροκροτήθηκε από τους φίλους του «Τριφυλλιού» που βρέθηκαν στις κερκίδες.
