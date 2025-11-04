Ο Γεωργιάδης απαντά στις καταγγελίες Σούντγκρεν: «Του δίνω 24 ώρες να ανακαλέσει – Θα κινηθώ νομικά»

Ο Κώστας Γεωργιάδης, προπονητής της Νίκης Βόλου και πρώην τεχνικός του Βόλου, πήρε θέση σχετικά με τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα είπε ο Σουηδός αμυντικός.

Ο Έλληνας προπονητής έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εάν δεν υπάρξει δημόσια ανάκληση.

Μιλώντας στο FLNews, ο Γεωργιάδης δήλωσε:

«Έχω ήδη στείλει e-mail στον Σούντγκρεν. Αν μέσα σε 24 ώρες δεν ζητήσει συγγνώμη και δεν ανακαλέσει όσα είπε, θα καταθέσω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτά που υποστηρίζει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ειπωθεί αυτά τα πράγματα».

Ο Σουηδός μπακ, από την πλευρά του, απάντησε σε μέσο της πατρίδας του, επιμένοντας στις δηλώσεις του:

«Έμαθα ότι θέλουν να μου κάνουν μήνυση, αλλά δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Είπα απλώς την αλήθεια. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι πάνω απ’ όλα – παίζω και αγαπώ αυτό το άθλημα από μικρό παιδί. Αν θέλουν να κινηθούν νομικά, ας το κάνουν».

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται να παίρνει πλέον δικαστική τροπή, με τον Γεωργιάδη να δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί τη θέση του.