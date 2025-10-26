Η δήλωση Κουτσιανικούλη «πήραμε πριμ από 3η ομάδα» και το «διπλό» του ΟΦΗ στη Λεωφόρο! (vid)

Μια σοβαρή παραδοχή του Βασίλη Κουτσιανικούλη έχει ανοίξει συζητήσεις στα social media. Συνδέεται άραγε το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 1-2 με αυτή τη δήλωση;

Ο Βασίλης Κουτσιανικούλης έδωσε συνέντευξη στους Betarades και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίοδο που αγωνιζόταν στον ΟΦΗ, με προπονητή τον Τζενάρο Γκατούζο.

Αποκάλυψε πως ο Ιταλός ήταν πρόθυμος να αγοράσει την ΠΑΕ των Κρητικών, όμως σε μια αποστροφή του λόγου του έκανε λόγο για πριμ από μια τρίτη ομάδα που είχε ταχθεί στους παίκτες του ΟΦΗ για να κερδίσουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι.

Όπως μάλιστα ανέφερε, η νίκη ήρθε με ένα γκολ στο 95', κάτι που μοιάζει να παραπέμπει στο «διπλό» των Κρητικών στην Λεωφόρο στις 19 Οκτωβρίου του 2014, με ένα γκολ του Μακρή στην εκπνοή των καθυστερήσεων.

Φυσικά το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στα social media και έχει δημιουργήσει σοβαρά ερωτηματικά...

Δείτε το βίντεο: