Η κριτική για Μαρσιάλ συνεχίζεται στο Μεξικό: «Ήρθε και έχει... παγώσει την Μοντερέι»

Ο Αντονί Μαρσιάλ παραμένει «άσφαιρος» και η κριτική αυξάνεται συνεχώς από ΜΜΕ του Μεξικού προς το πρόσωπο του.

Από τη στιγμή που ο Γάλλος επιθετικός πήρε μεταγραφή στην Μοντερέι από την ΑΕΚ, δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, απογοητεύοντας τους φίλους της ομάδας. Μάλιστα η κριτική φούντωσε και μετά το τελευταίο παιχνίδι, όπου παρ' ότι η Μοντερέι επικράτησε 4-2 τη Χουάρες, ο ίδιος δεν μπόρεσε να σκοράρει στο 20λεπτο που αγωνίστηκε.

Η εφημερίδα AS Mexico έγραψε για τον Μαρσιάλ. πως: «... έχει 'παγώσει' τη Μοντερέι. Η ομάδα έχει χάσει ρυθμό εδώ και έναν μήνα. Στα τελευταία πέντε παιχνίδια έχει μόλις μία νίκη — και αυτή συμπίπτει με την άφιξή του"», ενώ στο σύνολο τους τα τοπικά ΜΜΕ επέκριναν και τον προπονητή Ντομενέκ Τόρεντ, τονίζοντας πως «επιμένει με έναν παίκτη που δεν έχει σκοράρει εδώ και 229 λεπτά συμμετοχής». Το TV Azteca από την πλευρά του σημειώνει: «Οι Ραγιάδος έστειλαν τον Άλι Άβιλα από την… πίσω πόρτα και τώρα σκοράρει περισσότερα γκολ από τον Μαρσιάλ — ο Τόρεντ ίσως το μετανιώσει».

Ο βοηθός προπονητή της Μοντερέι Τζόρντι Γκερέρο προσπάθησε να στηρίξει τον Μαρσιάλ σημειώνοντας «προσπαθεί, έχει καλές στιγμές και δουλεύει σκληρά. Πρέπει να βρει ρυθμό και χημεία με τους συμπαίκτες του. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος στην τελική φάση».