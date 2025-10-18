Ώρα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, ώρα αποδείξεων για τον Ηρακλή, λίγο πριν το ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ Β που «ψάχνεται».
Με τα «βαριά» χαρτιά η 11άδα των κυανολεύκων από πλευράς Δημήτρη Σπανού, με τον Νίκο Καραγεωργίου να προχωράει σε «μίνι» εκπλήξεις. Ο Κωττάς σε θέση αμυντικού χαφ και ο Πασαχίδης στα αριστερά της άμυνας, αντί του ανέτοιμου Πολυκράτη.
Μύθου με το... καλησπέρα και μονόλογος Ηρακλή
Ο Δικέφαλος ήταν αυτός που προηγήθηκε με το... καλησπέρα. Ο Στουρνάρας έκανε λάθος, ο Καλόγηρος «έκλεψε» και μπήκε περιοχή, ανατράπηκε και κέρδισε πέναλτι. Ο Μύθου ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1 μόλις στο 2ο λεπτό.
Ο «Γηραιός» ανέβασε ταχύτητα έπειτα χάνοντας συνεχόμενες ευκαιρίες. Στο 10΄η κεφαλιά του Μάναλη πέρασε ψηλά, με τον Ηρακλή να ισοφαρίζει στο 14΄. Κακή αμυντική αντίδραση από σύσσωμη την «ασπρόμαυρη» άμυνα, συνεχόμενες κερδισμένες μάχες ο Ηρακλής, με τον Παναγιωτίδη με κοντινή προβολή να ισοφαρίζει.
Νέα μεγάλη φάση τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Κυνηγόπουλο να προσπαθεί δις να κερδίσει τον Νικολακούλη δίχως αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ Β προσπάθησε να ισορροπήσει στο επόμενο 10λεπτο, με μία κεφαλιά του Κοσίδη να καταλήγει άουτ, όπως άουτ κατέληξε και η κεφαλιά του Κυνηγόπουλου στο 32ο λεπτό.
Το πρώτο ημίχρονο «έκλεισε» με δύο ευκαιρίες του Μαχαίρα, οι οποίες δεν βρήκαν δίχτυα με το 1-1 να αφήνει μία... πικρία στον Ηρακλή, ο οποίος δημιούργησε αρκετά, χωρίς αποτέλεσμα.
Κούστα, ανατροπή και κορυφή
Οι «ασπρόμαυροι» κρατούσαν δίχως πρόβλημα το 1-1, με τον Ηρακλή να είναι ακίνδυνος, στο β΄ημίχρονο μέχρι το 65΄. Ο Σπανός βλέποντας πρόβλημα στη δημιουργία έριξε στη «μάχη» τους Ντουρμισάι-Κούστα, με τον Μάναλη να παραμένει στον αγώνα και τους Παναγιωτίδη-Μαχαίρα να περνούν εκτός.
Μοναδική ευκαιρία στα πρώτα 20 λεπτά της επανάληψης, αυτή του Καλόγηρου στο 53΄, με τον χαφ του ΠΑΟΚ Β να βρίσκει... αέρα από πολύ κοντά. Ο Ηρακλής όμως έφτασε στην ανατροπή με τον... συνήθη ύποπτο.
Ο Κρίστιαν Κούστα αποτελεί «δήμιο» του ΠΑΟΚ, στις ακαδημίες του οποίου αγωνίστηκε, σκοράροντας μέσα σε μόλις πέντε λεπτά συμμετοχής. Στο 68΄«προειδοποίησε» με τον Νικολακούλη να στέλνει τη μπάλα κόρνερ, από το οποίο ο φορ του Ηρακλή επωφελήθηκε από τις κόντρες και σούταρε δυνατά για το 2-1.
Το επόμενο διάστημα βρήκε έναν ΠΑΟΚ Β να... ψάχνεται, τον κόουτς Καραγεωργίου να κάνει τριπλή αλλαγή στο 80ο λεπτό, αλλά το 2-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, καθώς ο Κανίς έχασε κλασσική ευκαιρία στο 90+5΄με προβολή έπειτα από κόρνερ.
Στους 16 βαθμούς οι κυανόλευκοι, που περιμένουν τη Νίκη στο μεγάλο ντέρμπι του ομίλου (25/10). Στα... χαμηλά ο ΠΑΟΚ Β με μόλις 4 βαθμούς, ψάχνοντας εναγωνίως ανάσα με Νέστο και Μακεδονικό εντός έδρας.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Χάμοντ, Βιτλής(83΄Αναστασίου), Μαχαίρας(64΄Κούστα), Μάναλης, Ούες, Παναγιωτίδης(64΄Ντουρμισάι), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος(83΄Φοφανά), Ντόβενταν(53 Τσιντώνης), Γιαννούτσος
ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πασαχίδης, Μπαταούλας, Απιατσιόνακ, Κωττάς (46′ Σνάουτσνερ), Καλόγηρος, Τσοπούρογλου(80΄Κανίς), Μπάλντε(80΄Παπαστυλιανού), Μούστμα(80΄Αδάμ), Μύθου(65΄Γκιτέρσος).