Νίκη-ανατροπή για τον Ηρακλή επί του ΠΑΟΚ Β (2-1), με τον συνήθη... ύποπτο Κρίστιαν Κούστα να κρατάει στην κορυφή τον «Γηραιό», πριν το ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου.

Ώρα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, ώρα αποδείξεων για τον Ηρακλή, λίγο πριν το ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ Β που «ψάχνεται».

Με τα «βαριά» χαρτιά η 11άδα των κυανολεύκων από πλευράς Δημήτρη Σπανού, με τον Νίκο Καραγεωργίου να προχωράει σε «μίνι» εκπλήξεις. Ο Κωττάς σε θέση αμυντικού χαφ και ο Πασαχίδης στα αριστερά της άμυνας, αντί του ανέτοιμου Πολυκράτη.

Μύθου με το... καλησπέρα και μονόλογος Ηρακλή

Ο Δικέφαλος ήταν αυτός που προηγήθηκε με το... καλησπέρα. Ο Στουρνάρας έκανε λάθος, ο Καλόγηρος «έκλεψε» και μπήκε περιοχή, ανατράπηκε και κέρδισε πέναλτι. Ο Μύθου ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1 μόλις στο 2ο λεπτό.

Ο «Γηραιός» ανέβασε ταχύτητα έπειτα χάνοντας συνεχόμενες ευκαιρίες. Στο 10΄η κεφαλιά του Μάναλη πέρασε ψηλά, με τον Ηρακλή να ισοφαρίζει στο 14΄. Κακή αμυντική αντίδραση από σύσσωμη την «ασπρόμαυρη» άμυνα, συνεχόμενες κερδισμένες μάχες ο Ηρακλής, με τον Παναγιωτίδη με κοντινή προβολή να ισοφαρίζει.

Νέα μεγάλη φάση τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Κυνηγόπουλο να προσπαθεί δις να κερδίσει τον Νικολακούλη δίχως αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ Β προσπάθησε να ισορροπήσει στο επόμενο 10λεπτο, με μία κεφαλιά του Κοσίδη να καταλήγει άουτ, όπως άουτ κατέληξε και η κεφαλιά του Κυνηγόπουλου στο 32ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο «έκλεισε» με δύο ευκαιρίες του Μαχαίρα, οι οποίες δεν βρήκαν δίχτυα με το 1-1 να αφήνει μία... πικρία στον Ηρακλή, ο οποίος δημιούργησε αρκετά, χωρίς αποτέλεσμα.

Κούστα, ανατροπή και κορυφή



Οι «ασπρόμαυροι» κρατούσαν δίχως πρόβλημα το 1-1, με τον Ηρακλή να είναι ακίνδυνος, στο β΄ημίχρονο μέχρι το 65΄. Ο Σπανός βλέποντας πρόβλημα στη δημιουργία έριξε στη «μάχη» τους Ντουρμισάι-Κούστα, με τον Μάναλη να παραμένει στον αγώνα και τους Παναγιωτίδη-Μαχαίρα να περνούν εκτός.

Μοναδική ευκαιρία στα πρώτα 20 λεπτά της επανάληψης, αυτή του Καλόγηρου στο 53΄, με τον χαφ του ΠΑΟΚ Β να βρίσκει... αέρα από πολύ κοντά. Ο Ηρακλής όμως έφτασε στην ανατροπή με τον... συνήθη ύποπτο.

Ο Κρίστιαν Κούστα αποτελεί «δήμιο» του ΠΑΟΚ, στις ακαδημίες του οποίου αγωνίστηκε, σκοράροντας μέσα σε μόλις πέντε λεπτά συμμετοχής. Στο 68΄«προειδοποίησε» με τον Νικολακούλη να στέλνει τη μπάλα κόρνερ, από το οποίο ο φορ του Ηρακλή επωφελήθηκε από τις κόντρες και σούταρε δυνατά για το 2-1.

Το επόμενο διάστημα βρήκε έναν ΠΑΟΚ Β να... ψάχνεται, τον κόουτς Καραγεωργίου να κάνει τριπλή αλλαγή στο 80ο λεπτό, αλλά το 2-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, καθώς ο Κανίς έχασε κλασσική ευκαιρία στο 90+5΄με προβολή έπειτα από κόρνερ.

Στους 16 βαθμούς οι κυανόλευκοι, που περιμένουν τη Νίκη στο μεγάλο ντέρμπι του ομίλου (25/10). Στα... χαμηλά ο ΠΑΟΚ Β με μόλις 4 βαθμούς, ψάχνοντας εναγωνίως ανάσα με Νέστο και Μακεδονικό εντός έδρας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Χάμοντ, Βιτλής(83΄Αναστασίου), Μαχαίρας(64΄Κούστα), Μάναλης, Ούες, Παναγιωτίδης(64΄Ντουρμισάι), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος(83΄Φοφανά), Ντόβενταν(53 Τσιντώνης), Γιαννούτσος

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πασαχίδης, Μπαταούλας, Απιατσιόνακ, Κωττάς (46′ Σνάουτσνερ), Καλόγηρος, Τσοπούρογλου(80΄Κανίς), Μπάλντε(80΄Παπαστυλιανού), Μούστμα(80΄Αδάμ), Μύθου(65΄Γκιτέρσος).