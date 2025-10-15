Σε μπελάδες ο σωματοφύλακας του Μέσι: Πανηγύρισε όπως ο Κριστιάνο (vid)

Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι έγινε viral αφού αντέγραψε τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο.

Ο Γιασίν Τσεούκο, ειναι διαρκώς η σκιά του Μέσι καθώς έχει συνεχή παρουσία στο πλευρό του Αργεντινού, και είναι στα φώτα της δημοσιότητας θέλει δεν θέλει.

Αυτή τη φορά, όμως ο πανηγυρισμός του ήταν αυτός που αποτέλεσε αφορμή για να κάνει ξανά τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Τσεούκο πήρε μέρος σε βίντεο με influencers σκοράροντας ένα φαντστικό γκολ με βολέ.

Ωστόσο θέλησε να πανηγυρίσει έξαλλα. Έβγαλε την μπλούζα του, έκανε διάφορες κινήσεις στιλ MMA, πριν κάνει κάτι περίεργο αν σκεφτεί κανείς την δουλειά του.

Η ενέργειά του να πανηγυρίσει με τον τρόπο του «αντιπάλου» του Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν πέρασε απαρατήρητη προκάλεσε σχόλια από χρήστες του διαδικτύου.