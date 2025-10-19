Live: Βόλος - Πανσερραϊκός (7η αγωνιστική)

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Πανθεσσαλικό στάδιο / Cosmote Sport 1HD
7η αγωνιστική
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
2 1
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
- VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
- AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
- Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτωλοακαρνανίας)
- Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)
Τεταρτος
- Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
Σκορερς
- 1' Χάμουλιτς
- 90' Λάμπρου
Σκορερς
- 67' Ίβαν
Κιτρινες καρτες
- 52' Μπανζάκ
- 55' Μάρας
- 77' Ίβαν