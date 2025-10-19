MENU
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Πανθεσσαλικό στάδιο / Cosmote Sport 1HD
7η αγωνιστική
Βόλος ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
2 1
Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
  • Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
  • VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
  • AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
  • Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτωλοακαρνανίας)
  • Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)
Τεταρτος
  • Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
Σκορερς
  • 1' Χάμουλιτς
  • 90' Λάμπρου
Σκορερς
  • 67' Ίβαν
Κιτρινες καρτες
  • 52' Μπανζάκ
  • 55' Μάρας
  • 77' Ίβαν

Live: Βόλος - Πανσερραϊκός (7η αγωνιστική)

