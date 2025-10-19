Πολύ σκληρός για να πεθάνει! Ο Βόλος πίεσε, έφτασε στα όρια του τον Πανσερραϊκό και τελικά δικαιώθηκε, παίρνοντας την νίκη (2-1) στο φινάλε με πρωταγωνιστή τον Λάζαρο Λάμπρου!

Παιχνίδι με τα όλα του. Ευκαιρίες, γρήγορος ρυθμός και... buzzer beater που διαμόρφωσε τον νικητή! Ο Λάμπρου έβαλε την προσωπική υπογραφή του στην αναμέτρηση, δικαιώνοντας τις προσπάθειες των Θεσσαλών, οι οποίοι συνεχίζουν... απτόητοι με νέο «τρίποντο» μετά την «πεντάρα» στην Λάρισα.

Από την άλλη, αν και έδειξε ενθαρρυντικά στοιχεία σε ορισμένα διαστήματα, οι Σερραίοι προβλημάτισαν εκ νέου, δείχνοντας την έλλειψη σταθερότητας που τους χαρακτηρίζει στο πρώτο κομμάτι της φετινής σεζόν.

Προβάδισμα με το... καλησπέρα

Μπορεί να μεσολάβησε η διακοπή, ωστόσο αυτό δεν πτόησε τον Βόλο, ο οποίος συνέχισε από εκεί που το... άφησε την περασένη αγωνιστική, μπαίνοντας... φουριόζος στο παιχνίδι και ανοίγοντας το σκορ μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού.

Ο Χάμουλιτς άλλαξε την μπάλα με τον Χουάνπι, οι Γκελασβίλι και Τιναλίνι δεν κατάφεραν να «καθαρίσουν» την φάση, με τον Βόσνιο επιθετικό να εκμεταλλεύεται τις κόντρες και να πλασάρει σε κενή εστία για το 1-0.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και σε δεύτερο τέρμα, σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά, στο 5ο λεπτό, μετά από όμορφη κυκλοφορία της μπάλας και εξαιρετική ατομική ενέργεια του Λάμπρου, ο Έλληνας άσος μοίρασε... μισό γκολ στον προωθημένο Σόρια, ο οποίος, όμως, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Τιναλίνι που απομάκρυνε ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Η εκτέλεση του κόρνερ βρήκε για άλλη μια φορά την άμυνα του Πανσερραϊκού να «καρδιοχτυπά», καθώς ο Κάργας βρέθηκε αμαρκάριστος στην μικρή περιοχή, αλλά η κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, ο Βόλος συνέχισε να κυριαρχεί στο παιχνίδι, με τους Σερραίους να μην μπορούν να βρουν το «αντίδοτο» στον επιθετικό μονόλογο της ομάδας του Χουάν Φεράντο, που απείλησε εκ νέου με Λάμπρου και Χουάνπι, χωρίς ωστόσο να μετουσιώσει την ανωτερότητα της σε δεύτερο γκολ.

Άλλαξε... πρόσωπο ο Πανσερραϊκός

Έπρεπε να συμπληρώσουμε μισή ώρα αγώνα, ώστε οι φιλοξενούμενοι να δηλώσουν παρών, να ισορροπήσουν το παιχνίδι και κυρίως να γίνουν αισθητοί στην αντίπαλη άμυνα. Στο 31', ο Μπανζάκι δοκίμασε ένα σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει με δυσκολία.

Στο 39ο λεπτό, ο ίδιος απείλησε εκ νέου, ενώ ένα λεπτό πριν την ανάπαυλα, με τρομερή κάθετη πάσα, έβγαλε σε θέση βολής τον Μπρουκς, με το τελείωμα του να απογοητεύει. Πάντως, η εικόνα του δεύτερου μισού του πρώτου ημιχρόνου μαρτυρούσε πως ο Πανσερραϊκός δεν θα έπεφτε αμαχητί...

Το ξεκίνημα της επανάληψης βρήκε τις δύο ομάδες αρκετά επιφυλακτικές. Με το προβάδισμα υπέρ του, ο Βόλος δεν έδειξε την ίδια επιθετική ορμή με το πρώτο ημίχρονο, με τον Πανσερραϊκό να... μυρίζει αίμα και να επιστρέφει στο παιχνίδι.

Νέα δεδομένα στο παιχνίδι

Στις ελάχιστες αμυντικές ολιγωρίες των γηπεδούχων, ο Μάρας δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Φορτούνα. Μετά από έξι λεπτά και προβλήματα στην ενδοεπικοινωνία, το VAR έκανε λόγο για πέναλτι, με τον Σιδηρόπουλο να στέλνει τους Σερραίους στην άσπρη βούλα.

Ο Ιβάν ανέλαβε την εκτέλεση και δεν σπατάλησε την «χρυσή» ευκαιρία για ισοφάριση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη, διαμορφώνοντας το 1-1 στο 67'.

Δεν πτοήθηκε και έδειξε την ταυτότητα του

Λίγα λεπτά κράτησε η ψυχρολουσία στο «στρατόπεδο» του Βόλου. Δύο αλλαγές ήταν αρκετές για να δώσει την απαραίτητη φρεσκάδα με φόντο την τελική αντεπίθεση...

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του αγώνα, οι γηπεδούχοι σφυροκόπησαν τον Πανσερραϊκό στα καρέ του. Δύο σουτ του Σόρια και μια κεφαλιά του Λάμπρου μέσα σε λίγα λεπτά, αποτυπώνουν ξεκάθαρα την εικόνα του παιχνιδιού εκείνη την στιγμή.

Η στιγμή της εξιλέωσης ήρθε με την συμπλήρωση των 90 λεπτών, όταν μετά από κάθετη του Τζόκα, η μπάλα έφτασε στον Λάμπρου και εκείνος εκτέλεσε από... απόσταση αναπνοής τον Τιναλίνι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1!

Δικαίωση για τον άκρως επιθετικό Βόλο, ο οποίος συνεχίζει με νίκη τις υποχρεώσεις του, σε αντίθεση με τον Πανσερραϊκό, που προβλημάτισε κατά διαστήματα και επιστρέφει... απότομα στα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (68' Μύγας), Μαρτίνες (46' Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (68' Πίντσι), Τζόκα (93' Μακνί), Λάμπρου (99' Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69' Βολνέι), Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (46' Μάρας), Νάνελι (68' Φάλε), Μπανζάκι (92' Καρέλης), Μπρουκς, Ιβάν (82' Γκριν).