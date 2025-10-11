Αστέρας Β για... μεγάλα πράγματα, με τους Αρκάδες να «ξεραίνουν» τη Νίκη (3-1) και να στέλνουν τον Ηρακλή στην κορυφή του ομίλου.

Η ασταμάτητη Νίκη Βόλου ταξίδεψε στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον αήττητο τοπικό Αστέρα Β για την 5η αγωνιστική της Super League 2.

Οι Αρκάδες ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με το μακρινό σουτ του Όκο στο 10΄να μπλοκάρεται εύκολα από τον Γκαραβέλη και τη Νίκη να «απαντά» στο επόμενο λεπτό με την προσπάθεια του Πέττα να καταλήγει ψηλά.

Στο 21΄ήρθε η... ώρα του γκολ για τη Νίκη με τον συνήθη ύποπτο. Ο Γιάννης Λουκίνας εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ έκανε το 0-1, με το γκολ να ακολουθούν συνεχόμενα σουτ του Πέττα τα επόμενα δέκα λεπτά δίχως αποτέλεσμα.

Λίγα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο, στο 43΄, υπήρξε η φάση για... highlights. Ο Γκαντέλιο γύρισε προς το τέρμα σκεπτόμενος τον Γκαραβέλη, ο οποίος είχε βγει εκτός εστίας με το αυτογκόλ να είναι γεγονός και να γίνεται... viral για το 1-1 του πρώτου «μισού».

Νέο λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων στο 47΄, νέα τεράστια ευκαιρία με τον Γραμμένο να βγαίνει σε τετ α τετ και τον Γκαραβέλη να σώζει τα χειρότερα. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη προσπάθησε να «ορθοποδήσει» με το σουτ του Λώλη στο 56΄να σταματάει το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Αστέρας όμως είχε... άγριες διαθέσεις. Στο 64΄ήρθε η μεγάλη ανατροπή, όταν ο Φρόκου επιχείρησε την σέντρα-σουτ και από κοντά ο Όκο έκανε το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Οι Βολιώτες προσπάθησαν να «απαντήσουν» ξανά, με το σουτ του Γκαντέλιο να βρίσκει τον Χατζηεμμανουήλ σε ετοιμότητα και τον Αστέρα να «χτυπάει» ξανά στην αντεπίθεση.

Στο 81΄ο Φρίμπονγκ που μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο έφυγε στην κόντρα, έδωσε στον ανενόχλητο Γραμμένο, ο οποίος σύγκλινε, σούταρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 με ένα υπέροχο γκολ.

Τελικό 3-1 λοιπόν για τον αήττητο Αστέρα Β που προκαλεί... τρόμο, με τη Νίκη να βλέπει τον Ηρακλή να την προσπερνάει και να «πατάει» κορυφή.

Την επόμενη αγωνιστική ο Αστέρας «τεστάρει» δυνάμεις στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, ενώ η Νίκη υποδέχεται την Καβάλα στο Βόλο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Λάσκαρης, Γκρόζντανιτς, Καλλαντζή(74΄Κάλα), Μπουλούλης, Αλεχάντρο(90΄Φωτόπουλος), Φρόκου(81΄Φρίμπονγκ), Γραμμένος, Οκό.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης(85΄Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Σίλβα(74΄Βουτσάς), Πέττας, Λώλης(85΄Τσέλιος), Σαποβάλοφ,(66΄Βέλλιος), Λουκίνας.