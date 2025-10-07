Αισιοδοξία στην Γιουνάιτεντ για επιστροφή του Μαρτίνες πριν το 2026

Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός παραμένει εκτός δράσης για οκτώ μήνες, μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη, όμως η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του έχει ξεκινήσει.

Ο Λισάντρο Μαρτίνες ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και απέχει από την αγωνιστική δραστηριότητα για οκτώ μήνες.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», ωστόσο έχουν αρχίσει και χαμογελούν, αφού η αποθεραπεία του Αργεντινού στόπερ πηγαίνει βάση προγράμματος και πλέον εκφράζεται η αισιοδοξία για επιστροφή του στην δράση πριν την έλευση του νέου έτους.

Ο Μαρτίνες έχει αρχίσει να προπονείται με μπάλα και καθημερινά ανεβάζει στροφές, όμως οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ δεν θέλουν να ρισκάρουν και να τον βάλουν νωρίτερα στις προπονήσεις περιμένοντας το «πράσινο φως» του ιατρικού τιμ.