Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Η επιθετική τριάδα «ξύπνησε» και τον... απογείωσε

Ο Τάισον τον «ξύπνησε», ο Κωνσταντέλιας έκανε τα.. μαγικά του και ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον ΠΑΟΚ τη νίκη (2-1), που την είχε τόσο ανάγκη.

Παβλένκα: Δεν φέρει ευθύνη στο γκολ του Ολυμπιακού, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάπου σωτήρια. Αναποτελεσματικά τα γεμίσματά του. Στάθηκε άτυχος, αποχωρώντας με πρόβλημα τραυματισμού.

Μπάμπα: Ελάχιστες αντοχές στο πρώτο ημίχρονο, με έναν άλλον Μπάμπα να εμφανίζεται στην επανάληψη, με τρομερά ανεβάσματα.

Λόβρεν: «Αρχοντικός», χωρίς να χάσει μονομαχία, ψηλά-χαμηλά, οπουδήποτε και με οποιονδήποτε.

Κεντζιόρα: Είχε 1-2 κακές αντιδράσεις αμυντικά, βέβαια επενέβη σημαντικά σε δύο ακόμα φάσεις. Τρομερός στην επανάληψη, μη χάνοντας μονομαχία.

Κένι: Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε πολύ κουρασμένος, αλλά στην επανάληψη έτρεχε ασταμάτητα μέχρι το 90΄.

Μεϊτέ: Από τους διακριθέντες με ελάχιστες μονομαχίες να μην κρίνονται υπέρ του στον χώρο του κέντρου, εξαιρετικός με τη μπάλα στα πόδια.

Καμαρά: Δεν είναι καλά και φαίνεται. Πολλά λάθη με τον ΠΑΟΚ να «χάνει» τον χώρο του κέντρου όσο αγωνίστηκε και να αποχωρεί νωρίς.

Τάισον: Το πείσμα του «άναψε» τη φλόγα για την ανατροπή Κλέβει τη μπάλα σκοράρει, στη μία και μοναδική φάση (δεν χρειάστηκε άλλη) του Βραζιλιάνου.

Κωνσταντέλιας: Είχε την πιο μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο μισό, σπαταλώντας την. Στην επανάληψη μετά από μαγική του ενέργεια γίνεται το πέναλτι του Ζίβκοβιτς για το 2-1.

Ζίβκοβιτς: Μπορεί να μην ήταν εξωπραγματικός, αλλά ήταν ουσιαστικός. Ευστόχησε στο πέναλτι, ενώ ήταν «αρχηγός» με όλη τη σημασία της λέξης.

Γιακουμάκης: Έδωσε μάχες, κέρδισε αρκετές, αλλά σαν κάτι να έλειπε στην αρχή. Παθιασμένος όλο το 90λεπτο, σκοράροντας ένα γκολ, το οποίο ακυρώθηκε, ενώ είχε «τρελό» δοκάρι στο 95΄.

Οι αλλαγές:

Τσιφτσής: Ήταν εξαιρετικός, παρότι μπήκε «κρύος», κάνοντας το φετινό ντεμπούτο του εσπευσμένα σε ντέρμπι.

Ντεσπόντοφ: Τρομερές αντοχές από τα δεξιά, έδωσε νέα πνοή στον ΠΑΟΚ.

Οζντόεφ: Είχε κάποια «επιπόλαια» διωξίματα, αλλά έφερε φρεσκάδα στο «ασπρόμαυρο» κέντρο

Ιβανούσετς: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.