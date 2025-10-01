Θέλτα: Προετοιμάζονται για pyroshow και... γιορτή στο «Μπαλαϊδος» απέναντι στον ΠΑΟΚ

Οι οπαδοί της Θέλτα μετρούν αντίστροφα για την εντός έδρας επιστροφή στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια, ετοιμάζοντας pyroshow και γιορτή στο «Μπαλαϊδος» - Αποστολή στην Ισπανία

Μπορεί ο αγώνας να ξεκινάει στις 21:00, οι Γαλιθιάνοι όμως έδωσαν... ραντεβού αρκετά νωρίτερα, στήνοντας γιορτή για την επιστροφή της ομάδας του Βίγκο στα ευρωπαϊκά «σαλόνια».

Όπως αναφέρουν τα τοπικά δημοσιεύματα: «Οι σύνδεσμοι της Θέλτα, με επικεφαλής τον συντονιστή της εξέδρας των οργανωμένων, τους Siareiros Celta Vigo, καλούν τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα την Πέμπτη, με αφορμή το ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο Μπαλαΐδος».

Στις 18:00 έχει «σφραγίσει» το ραντεβού που παρουσιάζουν ως μια μεγάλη «previa» (προετοιμασία – πάρτι πριν τον αγώνα) στην οδό Eugenio Kraff, ενώ στις 19:30 (τοπική ώρα) έχουν ανακοινώσει pyroshow στο Μπαλαΐδος. Επίσης, καλούν τους φιλάθλους να μπουν στο γήπεδο και να καταλάβουν τις εξέδρες στις 20:00, κρατώντας κασκόλ και σημαίες για να στηρίξουν την ομάδα.

«Το πρώτο γκολ το βάζουμε εμείς!! Σας περιμένουμε αυτή την Πέμπτη. Φέρτε τα κασκόλ, τις σημαίες και τη διάθεση να αφήσετε τη φωνή σας. Μην έχετε αμφιβολία ότι θα έρθει η πρώτη νίκη της σεζόν! Sempre Celta!», δηλώνει ο σύνδεσμος Fóra de Xogo. Από την άλλη, η Movida Celeste θυμίζει ότι «επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές βραδιές» και προσθέτει: «πριν τον αγώνα: φωτιά· στην κερκίδα: σημαίες και κασκόλ στον αέρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι οργανωμένοι φίλοι της Θέλτα.

Μάλιστα, η Θέλτα καλωσόρισε τον ΠΑΟΚ στην πόλη του Βίγκο, στην οποία αναμένεται αύριο (2/10) αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου, παρά το πολύ μακρινό ταξίδι.