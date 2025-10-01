Το SDNA στην τελευταία πρόβα της Θέλτα - Οι Ισπανοί ψάχνουν «σφυγμό» ενόψει ΠΑΟΚ (pics/vids)

Το SDNA βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο της Θέλτα, όπου σήμερα (1/10) η ομάδα του Βίγκο πραγματοποιεί την πρόβα «τζενεράλε» - Αποστολή στην Ισπανία

Την τελευταία της προπόνηση διεξάγει στο προπονητικό της κέντρο, λίγο έξω από το Βίγκο, η ομάδα του Χιράλδες, με το SDNA να δίνει το «παρών».

Οι Γαλιθιάνοι ψάχνουν, όπως και ο ΠΑΟΚ, την αντίδραση, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, με τα προβλήματα των απουσιών να βάζουν έναν έξτρα «πονοκέφαλο» στον 38χρονο τεχνικό.

Η συνέντευξη Τύπου των εκπροσώπων της Θέλτα (Χιράλδες-Ιγκλέσιας) θα διεξαχθεί στις 14:30 ώρα Ελλάδος, με τον Δικέφαλο να προπονείται στις 20:00 ώρα Ελλάδος στο «Μπαλαϊδος» και τους Λουτσέσκου-Σάστρε να μιλούν λίγο νωρίτερα.

Το προπονητικό κέντρο της αντιπάλου του Δικεφάλου και συγκεκριμένα ο χλοοτάπητας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με τις εγκαταστάσεις να είναι πολύ υψηλού επιπέδου και εξαιρετικά προσεγμένες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την προπόνηση της Θέλτα μέσα από την κάμερα του SDNA: