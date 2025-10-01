Οι «εκλεκτοί» της Θέλτα για ΠΑΟΚ - Χωρίς Ρίστιτς και Καρέιρα (pic)

Οριστικά χωρίς τους Ρίστιτς και Καρέιρα η αποστολή της Θέλτα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (2/10 22:00) - Αποστολή στην Ισπανία

Η Θέλτα ολοκλήρωσε σήμερα (1/10) το πρωί την προετοιμασία της στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο οποίο βρέθηκε το SDNA, στην πρόβα «τζενεράλε» των Ισπανών.

Όπως αναμενόταν, τόσο ο Μιχάιλο Ρίστιτς όσο και ο Σέρτζιο Καρέιρα, δεν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που τους απασχολούσαν, μένοντας στα «πιτς» ενόψει Europa League.

Αντίθετα, όπως γνωστοποίησε και ο Κλαούντιο Χιράλντες στη συνέντευξη Τύπου, ο Καρλ Στάρφελτ δίνει κανονικά το «παρών» στην αποστολή της ομάδας του Βίγκο για την αυριανή (2/10 22:00) αναμέτρηση.