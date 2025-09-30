Ο Άγιαξ ήταν θλιβερός στην Μασσαλία και η Μαρσέιγ τον φιλοδώρησε με ντόρτια σε μία ντροπιαστική εμφάνιση για τον Αίαντα.

Με ερασιτεχνική ομάδα έμοιαζε στο «Βελοντρόμ» ο Άγιαξ, που με μία σειρά από αμέτρητα αμυντικά λάθη, έγινε έρμαιο στις ορέξεις της Μαρσέιγ, που επικράτησε με το θριαμβευτικό 4-0.

Οι Γάλλοι με επιστημονικό τρόπο χτύπησαν πάνω σε όλες τις αδυναμίες των Ολλανδών, που αμύνθηκαν στην σέντρα και ήταν ευάλωτοι σε κάθε γαλλική κόντρα.

Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε από το 12ο λεπτό. Ο Ιγκόρ Παϊσάο με δύο προσωπικά γκολ τιμώρησε την αμυντική αφέλεια του Αίαντα, που παρέπαιε στο γήπεδο.

Από νέο λάθος των φιλοενούμενων σε απαγορευτική ζώνη, ο Γκρίνγουντ έκανε με εύκολο πλασέ το 3-0 (26’), μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε προπόνηση.

Μετά από δύο ασίστ στο πρώτο μέρος, ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ πήρε τον ρόλο του εκτελεστή. Ο Γκαμπονέζος βρήκε δίχτυα στην αρχή της επανάληψης (52’, 4-0), ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή παράσταση της ομάδας του Ντε Τσέρμπι.