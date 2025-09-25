Ο Μπερνάρ «χτύπησε» στο 90’ και έστειλε την Ατλέτικο Μινέιρο στα ημιτελικά (vid)

Με έναν γνώριμο στο ελληνικό κοινό πρωταγωνιστή, η Ατλέτικο Μινέιρο πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κόπα Σουνταμερικάνα.

Ο Μπερνάρ Ντουάρτε, πέτυχε στο 90ό λεπτό το μοναδικό γκολ του αγώνα απέναντι στη Μπολιβάρ, χαρίζοντας στους Βραζιλιάνους την πολυπόθητη πρόκριση.

Η φάση ξεκίνησε από τον Γκουστάβο Σκάρπα - με θητεία στον Ολυμπιακό - ο οποίος σέντραρε ιδανικά, δίνοντας την ασίστ που έκανε γκολ ο συμπαίκτης του με κεφαλιά.

Οι δηλώσεις του Μπερνάρ:

«Δεν θέλω να μιλώ άσχημα για κανέναν, έχω ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε μαζί. Όμως τότε δεν υπήρχε επικοινωνία. Με τον Σαμπάολι, από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε προσωπικά, μας έδειξε τι κάνουμε σωστά και πώς να βελτιωθούμε. Αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και μας κάνει να νιώθουμε σημαντικοί».