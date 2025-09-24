«Χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας ο Ιωαννίδης – Δουλεύει σκληρά για τρεις θέσεις»

Στην Πορτογαλία αναφέρουν πως ο Φώτης Ιωαννίδης προσαρμόζεται άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο της Σπόρτινγκ, δουλεύοντας για τρεις θέσεις.

Το πρώτο του γκολ πέτυχε με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Φώτης Ιωαννίδης και ήδη στην Πορτογαλία γράφουν πως ο Έλληνας φορ χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record», ο 25χρονος επιθετικός προπονείται σκληρά, με στόχο να προσαρμοστεί καλύτερα στο τακτικό παιχνίδι των «λιονταριών» και μάλιστα για τρεις θέσεις.

Ακολουθεί πιστά το πλάνο των προπονήσεων και παρότι αποκτήθηκε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, δείχνει να ενσωματώνεται στα αγωνιστικά σχέδια. Συγκεκριμένα, δουλεύει τόσο για να παίξει είτε ως κεντρικός επιθετικός, είτε στα αριστερά, είτε σε σύστημα με δύο επιθετικούς.

Οι προσπάθειές του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τον Ρουί Μπόρζες, ο οποίος αντιλήφθηκε και στο ματς με τη Μορεϊρένσε ότι ο Ιωαννίδης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την επίθεση της Σπόρτινγκ. Έτσι, δεν αποκλείεται να του δώσει φανέλα βασικού σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια.

