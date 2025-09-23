Πρίτσας στο SDNA: «Είμαστε πολύ κοντά σε λύση για το γηπεδικό - Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις»

Ο πρόεδρος της Κηφισιάς, κ. Χρήστος Πρίτσας, παρευρέθηκε στην 44η γιορτή που διοργάνωσε ο ΠΣΑΠΠ για να βραβεύσει τους καλύτερους και τις καλύτερες της περσινής σεζόν και μετά το τέλος της τελετής, μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για τη φετινή προσπάθεια της ομάδας του και τις εξελίξεις γύρω από το γηπεδικό ζήτημα.

Η ομάδα της Κηφισιάς είχε την τιμητική της στην χθεσινή 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών) που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες της περσινής σεζόν 2024-25, αποσπώντας αρκετά βραβεία.

Ο πρόεδρος της ομάδας των βορείων προαστίων, κ. Χρήστος Πρίτσας, βρέθηκε στην όμορφη τελετή και παρακολούθησε από κοντά όλες τις βραβεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης γιορτής του ΠΣΑΠΠ, ο κ. Πρίτσας μίλησε αποκλειστικά στο SDNA και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην φετινή προσπάθεια της ομάδας του στην επιστροφή της στην Stoiximan Super League, αλλά και στο «καυτό» ζήτημα με την εξεύρεση έδρας για την Κηφισιά.

Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σας από την εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ;

«Παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τις εκδηλώσεις που κάνει ο ΠΣΑΠΠ και θέλω να πω ότι κάθε χρόνο γίνονται και καλύτεροι και πιο οργανωμένοι. Συγχαρητήρια για όλη αυτή τη δουλειά που κάνουνε και προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα στην επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι φετινοί στόχοι της ομάδας σας και τι βλέπετε για το μέλλον;

«Θέλω να πιστεύω ότι φέτος είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι. Η ομάδα έχει στηθεί καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Στο ποδόσφαιρο βέβαια πρέπει να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Κάθε αγωνιστική είναι πολύ δύσκολη και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία».

Όσον αφορά το γηπεδικό ζήτημα υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί την ομάδα φέτος;

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση για τη φετινή χρονιά. Νομίζω τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις».