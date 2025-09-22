Τέλος εποχής για τον Μπουσκέτς: Aποσύρεται στο τέλος της σεζόν!

Ο Ισπανός χαφ πήρε την απόφαση να ρίξει αυλαία στην μυθική καριέρα του, αφού στο τέλος του 2025 θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα «COPE», ο Μπουσκέτς ενημέρωσε τους ανθρώπους της Ίντερ Μαϊάμι για την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια τους στο τέλος της σεζόν για το MLS.

Ο 37χρονος χαφ έγραψε μια πλουσιότατη καριέρα με την φανέλα της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας, κατακτώντας αμέτρητους τίτλους, που τον κατατάσσουν σε έναν από τους κορυφαίους μέσους στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η Ίντερ Μαϊάμι, αναμένεται να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στον Δεκέμβριο του 2025, κάτι που σημαίνει ότι ο Σέρχιο Μπουσκέτ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για περίπου τρεις μήνες ακόμη.