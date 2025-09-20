Μαρέσκα: «Προτιμώ να δέχομαι γκολ στο πεντάλεπτο παρά να χάνω έναν παίκτη»

Ο Έντσο Μαρέσκα ήταν φανερά δυσαρεστημένος από την ήττα που γνώρισε η Τσέλσι στο Old Trafford με 2-1 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο τεχνικός των «Μπλε» είδε την ομάδα του να μένει με 10 παίκτες πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, αφού ο Σάντσεθ είδε την κόκκινη κάρτα.

Αυτό ήταν κάτι που όπως ο ίδιος δήλωσε τον πείραξε πολύ και του χάλασε τα σχέδια που είχε για τον αγώνα. Άλλωστε αναγκάστηκε να κάνει τρεις αλλαγές σε μόλις 20 λεπτά.

Στις δηλώσεις του, τόνισε πως προτιμά να είναι στο πέμπτο λεπτό ενός αγώνα με 1 γκολ πίσω στο σκορ παρά να είναι με έναν παίκτη λιγότερο.

«Προτιμώ να είμαι με ένα γκολ πίσω μετά από πέντε λεπτά αγώνα παρά να είμαι με μείον έναν παίκτη.

Δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την κόκκινη κάρτα στο Old Trafford. Αυτή η αποβολή άλλαξε όλο το παιχνίδι».