Έπραξαν το αυτονόητο Ραζβάν και Αντρίγια

Όλο το δίκιο με το μέρος του έχει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας για ντροπή και ανάληψη ευθύνης, μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Δικαίως επίσης, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την εμφάνιση της ομάδας ο αρχηγός, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Αμφότεροι, έπραξαν το αυτονόητο. Ανέλαβαν την ευθύνη για το… χάλι που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου. Δεν θα μπω στην ανάλυση του αγώνα. Όταν είσαι ο ΠΑΟΚ και ένα παιχνίδι δεν μπορείς να το κερδίσεις, στη χειρότερη περίπτωση, δεν το χάνεις. Αυτό παρουσίασε ο Δικέφαλος απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, είναι 100% ανεπίτρεπτο.

Αγωνιστικά και πνευματικά, η ομάδα παρουσιάστηκε ανέτοιμη με τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν μπορώ να ακούω και να διαβάζω πως η μη απόκτηση φορ (την οποία πολλές φορές χαρακτήρισα ως απαραίτητη κίνηση), έπαιξε ρόλο σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό. Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται τέτοιες συζητήσεις για μια ομάδα που κοστίζει εκατομμύρια.

Η δημόσια ανάληψη ευθύνης από τον προπονητή, τον αρχηγό (θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο νιώθουν και όλοι όσοι αποτελούν το ποδοσφαιρικό τμήμα), είναι μια βάση για την επόμενη μέρα. Σαφώς και δεν θα κρίνουμε κανένα από μια εμφάνιση και ένα άτυχο αποτέλεσμα, όσο τραγική κι αν ήταν η εμφάνιση. Ωστόσο όσοι υπηρετούν τον ΠΑΟΚ, οφείλουν να γνωρίζουν πως δεν έχουν το δικαίωμα να χαλαρώσουν ή να αδιαφορήσουν, ούτε για ένα λεπτό.

Αυτό που έγινε στη Λιβαδειά, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Κάτι για το οποίο οφείλουν να φροντίσουν, παίκτες και τεχνική ηγεσία. Στον αθλητισμό, δεν υπάρχουν συμβόλαια με την επιτυχία, δεν υπάρχουν όμως και περιθώρια για αδιαφορία και χαλάρωση.

Αν ήμουν στη θέση του Ραζβάν και των παικτών, θα φρόντιζα να μην ξαναδώσω χαρά σε όσους περιμένουν στη γωνία για να «χτυπήσουν» την ομάδα και να δημιουργήσουν κλίμα σε βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρομαι μόνο στους ποδοσφαιρικούς του αντιπάλους. Αναφέρομαι σε όσους για προσωπικά συμφέροντα και με σχέδιο, επιχειρούν από το καλοκαίρι να δημιουργήσουν συνθήκες αποσταθεροποίησης στον ασπρόμαυρο οργανισμό.

Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ βιώνει μια δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Τους φιλάθλους και τους οπαδούς της ομάδας, που λειτουργώντας αυθόρμητα ύψωσαν ασπίδα προστασίας για την ομάδα, τον προπονητή, τους παίκτες και τον ιδιοκτήτη, δεν έχει κανένας δικαίωμα να τους προδίδει. Και αφορμή για όσα γράφω δεν ήταν η ήττα από τον Λεβαδειακό. Οι ήττες έτσι κι αλλιώς είναι στο πρόγραμμα. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα – ντροπή, είναι το πρόβλημα.

Με τον ίδιο ύπουλο τρόπο, οργανώνονται και οι επιθέσεις -από το ίδιο σύστημα- σε βάρος ανθρώπων που δεν ανήκουν σήμερα στο στελεχιακό δυναμικό της ΠΑΕ αλλά ανήκουν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Οι… διαδρομές και η τακτική έχουν γίνει αντιληπτές. Ο ΠΑΟΚ καλείται να κερδίζει αντιπάλους, εντός κι… εκτός αγωνιστικών χώρων. Με επιμονή, υπομονή και το πραγματικό αγωνιστικό του πρόσωπο, θα τα καταφέρει.