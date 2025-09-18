MENU
Οι παίκτες της Μονακό βγήκαν από τα ρούχα τους - Χάλασε ο κλιματισμός του αεροπλάνου!

Μια μικρή περιπέτεια περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Μονακό, στη διάρκεια του ταξιδιού τους για το Βέλγιο, ενόψει της αναμέτρησης με την Κλαμπ Μπριζ.

Οι παίκτες της Μονακό επιβιβάστηκαν κανονικά στο αεροπλάνο που θα μετέφερε την αποστολή, ωστόσο γρήγορα διαπίστωσαν ότι ο κλιματισμός είχε χαλάσει και η ζέστη στην καμπίνα ήταν αφόρητη.

Όπως δείχνει video που αναρτήθηκε στα social media, οι ποδοσφαιριστές βγήκαν κυριολεκτικά από τα ρούχα τους, αφού αναγκάστηκαν να μείνουν με τα εσώρουχα για να αντέξουν.

Η πτήση τελικά ακυρώθηκε και η αποστολή της Μονακό «πέταξε» τελικά για το Βέλγιο με άλλο αεροπλάνο, σε μια ασυνήθιστη περιπέτεια για τους ποδοσφαιριστές των Μονεγάσκων.

