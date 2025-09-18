Οι παίκτες της Μονακό βγήκαν από τα ρούχα τους - Χάλασε ο κλιματισμός του αεροπλάνου!

Οι παίκτες της Μονακό επιβιβάστηκαν κανονικά στο αεροπλάνο που θα μετέφερε την αποστολή, ωστόσο γρήγορα διαπίστωσαν ότι ο κλιματισμός είχε χαλάσει και η ζέστη στην καμπίνα ήταν αφόρητη.

Όπως δείχνει video που αναρτήθηκε στα social media, οι ποδοσφαιριστές βγήκαν κυριολεκτικά από τα ρούχα τους, αφού αναγκάστηκαν να μείνουν με τα εσώρουχα για να αντέξουν.

Η πτήση τελικά ακυρώθηκε και η αποστολή της Μονακό «πέταξε» τελικά για το Βέλγιο με άλλο αεροπλάνο, σε μια ασυνήθιστη περιπέτεια για τους ποδοσφαιριστές των Μονεγάσκων.

🔥 Absurd scene in Monaco! The trip to Bruges began with pure chaos. Their plane was grounded due to a broken air conditioning system. Players such as Ansu Fati, Eric Dier and Takumi Minamino eventually took off almost everything and waited on the runway in their underwear. 🥵 pic.twitter.com/RmNFuuN9R1

🚨L’AS Monaco a vu son vol être annulé pour un problème d’air conditionné. ❌😭✈️



Les joueurs ont finit par sortir de l’avion en caleçon. 🩳



🎥 (@JetsLigue1) pic.twitter.com/zDIKhesScU