Αποθεωτική υποδοχή για Μαρσιάλ στο Μεξικό! (vids)

Ο Αντονί Μαρσιάλ «πάτησε» στο Μεξικό και ο κόσμος της Μοντερέι του επεφύλαξε θερμή υποδοχή!

Συγκεκριμένα, δεκάδες φίλοι της Μοντερέι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο και μόλις εμφανίστηκε τον αποθέωσαν, με την άφιξη Μαρσιάλ να είναι βασικό θέμα συζήτησης γενικότερα στο Μεξικό καθώς αντιμετωπίζεται ως η μεγαλύτερη μεταγραφή τη χρονιάς.

Así fue la llegada de Anthony Martial a Monterrey. NUEVA AVENTURA 🇫🇷 pic.twitter.com/5gRozWkboE — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 16, 2025

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έψαχνε όλο το προηγούμενο διάστημα να βρει μια λύση με την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού ο οποίος είχε ένα ασήκωτο συμβόλαιο 3,5 εκατ. ευρώ και εν τέλει, έστω και στο παρά πέντε, βρέθηκε η Μοντερέι να του καλύψει αυτά τα χρήματα και να τον κάνει δικό της.

¡YA LLEGÓ! 😎



Anthony Martial firma sus primeros autógrafos como jugador de Rayados



📹 @rosaleesj pic.twitter.com/9JlvtbXidK — MedioTiempo (@mediotiempo) September 16, 2025

Πλέον ο Μαρσιάλ, μετά την αποθεωτική υποδοχή στο Μεξικό, αναμένεται σιγά σιγά να ενσωματωθεί στην Μοντερέι που είναι η νέα πρόκληση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, την οποία μένει να δούμε αν μπορεί να την… αναστήσει.