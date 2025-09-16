Αποθεωτική υποδοχή για Μαρσιάλ στο Μεξικό! (vids)

Συγκεκριμένα, δεκάδες φίλοι της Μοντερέι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο και μόλις εμφανίστηκε τον αποθέωσαν, με την άφιξη Μαρσιάλ να είναι βασικό θέμα συζήτησης γενικότερα στο Μεξικό καθώς αντιμετωπίζεται ως η μεγαλύτερη μεταγραφή τη χρονιάς.
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έψαχνε όλο το προηγούμενο διάστημα να βρει μια λύση με την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού ο οποίος είχε ένα ασήκωτο συμβόλαιο 3,5 εκατ. ευρώ και εν τέλει, έστω και στο παρά πέντε, βρέθηκε η Μοντερέι να του καλύψει αυτά τα χρήματα και να τον κάνει δικό της.
Πλέον ο Μαρσιάλ, μετά την αποθεωτική υποδοχή στο Μεξικό, αναμένεται σιγά σιγά να ενσωματωθεί στην Μοντερέι που είναι η νέα πρόκληση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, την οποία μένει να δούμε αν μπορεί να την… αναστήσει.
🤝💥"SOMOS AMIGOS, PERO SEREMOS ENEMIGOS (VS. GIGNAC)"— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 16, 2025
🇫🇷Anthony Martial POSA con los colores de Rayados y es OTRO BOMBAZO🥵💣 de la Liga MX:
🦾"Me siento bien y muy sano"
😎🇲🇽"ME LLEVARÁ UN POCO DE TIEMPO ADAPTARME AL JET LAG"
🎥 - @sergiotrevino9 -#CentralFOX pic.twitter.com/m4wOmlvYgK