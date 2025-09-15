Η Νίκη Βόλου δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟΚ Β, αλλά στην επανάληψη ανέβασε «στροφές» και κέρδισε τον Δικέφαλο (1-0) για την πρεμιέρα της Super League 2

Στο «Π. Μαγουλάς» του Βόλου έπεσε η... αυλαία της 1ης αγωνιστικής της Super League 2, με τη Νίκη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β.

Με αρκετές εκπλήξεις η 11άδα του Νίκου Καραγεωργίου. Ο Μοναστηρλής ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Καστίδη, Κωττά, Μπαταούλα και Πολυκράτη στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Στα χαφ κινήθηκαν οι Καλόγηρος και Σνάουτσνερ, με τους Τσοπούρογλου και Αδάμ στα «φτερά» της επίθεσης και βασικούς προωθημένους τους Γκιτέρσο και Μούστμα.

Από πλευράς κυανόλευκων, ο Κώστας Γεωργιάδης ξεκίνησε με τον έμπειρο Γκαραβέλη κάτω από τα γκολπόστ και τους Κιβρακίδη, Τζανετόπουλο, Σιούτα και Γκαντέλιο στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Ο Μπαριέντος με τον Έππα στα χαφ και ο Πέττας στο «10». Οι Λώλης-Γιακουμάκης στα εξτρέμ με τον Λουκίνα στην κορυφή της επίθεσης.

Χωρίς φάσεις και ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο

Ισορροπημένο το πρώτο κομμάτι του αγώνα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα «πατήματά» τους, καθώς οι... πρεμιέρες είναι εξ ορισμού δύσκολες. Στο 4ο λεπτό ο Κιβρακίδης σέντραρε από τα δεξιά με το σουτ του Πέττα να καταλήγει ψηλά.

Ο Δικέφαλος δεν απειλήθηκε από εκεί και πέρα κρατώντας μακριά από τα γκολπόστ του Μοναστηρλή τους γηπεδούχους, με τον Αδάμ στο 24΄να δοκιμάζει τα πόδια του και τον Γκαραβέλη να μπλοκάρει εύκολα το σουτ του Λαμιώτη εξτρέμ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου καταγράφηκε στο 39΄, όταν ο Λουκίνας βρέθηκε σε τετ α τετ με τον Μοναστηρλή σε μία κλασσική ευκαιρία, την οποία «σπατάλησε» ο πολύπειρος φορ, με τον 21χρονο πορτιέρε των Θεσσαλονικιών να λέει «όχι» για το 0-0 του ημιχρόνου.

Η Νίκη πίεσε και βρήκε τη «λύση»

Με την έναρξη της επανάληψης η Νίκη μπήκε αποφασισμένη να επιτεθεί μαζικά. Τρεις ευκαιρίες σε διάστημα επτά λεπτών για τους Βολιώτες. Στο 47΄το σουτ του Κιβρακίδη κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Μοναστηρλή, ενώ λίγα λεπτά μετά, η κεφαλιά του Γιακουμάκη κατέληξε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του ΠΑΟΚ Β.

Ένα διάστημα, όπου η Νίκη Βόλου «σφυροκόπησε» τον Δικέφαλο, κλείνοντάς τον στα καρέ του, με την αλλαγή του Μπάλντε στο ημίχρονο να μην βοηθάει σε πρώτο βαθμό την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου. Στο 52΄ ο Γκαντέλιο σέντραρε από τ΄αριστερά με τον Λώλη να παίρνει την κεφαλιά και τον Μοναστηρλή να αποκρούει εντυπωσιακά.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, νέα όμορφη συνεργασία Λώλη-Λουκίνα, η μπάλα κατέληξε στον Γιακουμάκη, το σουτ του οποίου προ κενής εστίας έφυγε αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Δικεφάλου. Πρώτη «ασπρόμαυρη απειλή» στο β΄ημίχρονο, στο 68΄, με το σουτ του Γκιτέρσου να καταλήγει ψηλά.

Η πίεση της ομάδας της Μαγνησίας έφερε αποτέλεσμα στο 76ο λεπτό, όταν ο Πέττας έκλεψε τη μπάλα, έδωσε στον Λουκίνα και αυτός με πλασέ μέσα από την περιοχή «έγραψε» το 1-0 για τη Νίκη Βόλου. Οι Βολιώτες κράτησαν δίχως να απειληθούν το υπέρ τους σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, ξεκινώντας με το... δεξί τη φετινή Super League 2.

Πρώτη ήττα για τον ανανεωμένο και πολύ νεανικό ΠΑΟΚ Β (20 έτη μέσος όρος ηλικίας), ο οποίος την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί στην Καλαμαριά την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ η Νίκη θα υποδεχθεί τον Καμπανιακό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης(63΄Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος(68΄Βουτσάς), Πέττας, Λώλης(88΄Σίλβα), Γιακουμάκης(63΄Στοϊλκοβιτς), Λουκίνας(88΄Τζιώρας).

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης(77΄Κοσίδης), Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος(72΄Μπιασότο), Τσοπούρογλου(83 Κανίς), Αδάμ, Μούστμα(46΄Μπάλντε), Γκιτέρσος(83΄Γραββάνης).

