Κουλούρης... on fire: Με γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του στην Saudi Pro League (vid)

Ο Έλληνας στράικερ, έδωσε την ασίστ για το 1-0 της ομάδας του, ενώ στο 53ο λεπτό με όμορφο πλασέ στην κλειστή γωνία, διαμόρφωσε το 4-0 για την Αλ Ούλα, βάζοντας με το... καλημέρα την σφραγίδα του.
Ο 29χρονος επιθετικός, συνεχίζει με την... φόρα που σταμάτησε την περσινή σεζόν στην Πολωνία, διανύοντας την πιο «καυτή» περίοδο της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
دانيلو باربوسا بدأها ✨— نادي العلا | AlUla Club (@AlUlaclub) September 13, 2025
القنّاص كولوريس أنهاها 🎯
الهدف الرابع للنمور العربية في مرمى الوحدة 🐆#العلا_الوحدة | #نحن_العلا