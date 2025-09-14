Κουλούρης... on fire: Με γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του στην Saudi Pro League (vid)

Ο Ευθύμης Κουλούρης συνεχίζει με το πόδι... πατημένο στο γκάζι, αφού στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε την σφραγίδα του με γκολ και ασίστ στο εμφατικό 5-0 της Αλ Ούλα επί της Αλ Ουέντα.

Ο Έλληνας στράικερ, έδωσε την ασίστ για το 1-0 της ομάδας του, ενώ στο 53ο λεπτό με όμορφο πλασέ στην κλειστή γωνία, διαμόρφωσε το 4-0 για την Αλ Ούλα, βάζοντας με το... καλημέρα την σφραγίδα του.

Ο 29χρονος επιθετικός, συνεχίζει με την... φόρα που σταμάτησε την περσινή σεζόν στην Πολωνία, διανύοντας την πιο «καυτή» περίοδο της ποδοσφαιρικής του καριέρας.