Με αρκετούς πρώην «πράσινους» η αποστολή της Κηφισιάς για Παναθηναϊκό (pic)

Με 24 παίκτες και αρκετό... πράσινο άρωμα η αποστολή της Κηφισιάς για το αυριανό ματς με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό.

Η Κηφισιά υποδέχεται αύριο (14/9, 18:00) τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό, μιας και ο σύλλογος των βορείων προαστίων δεν έχει βρει λύση με την έδρα του.

Σήμερα οι νεοφώτιστοι ανακοίνωσαν την αποστολή τους, η οποία απαρτίζεται από 24 ποδοσφαιριστές, με τους Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Ξενόπουλο, Χουχούμη αλλά και Έμπο (στον Παναθηναϊκό Β') να έχουν περάσει στο παρελθόν από το «Τριφύλλι».

Υπενθυμίζουμε πως πόστο στον σύλλογο της Κηφισιάς έχουν και οι Στέφανος Κοτσόλης, Άγγελος Μπασινάς, Σωτήρης Κυργιάκος, Κριστόφ Βαζέχα, Κώστας Ταράσης και Θωμάς Μαυρουδής, ενώ προπονητής είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Η αποστολή της Κηφισιάς: