Υποψήφιος πρόεδρος της Μπενφίκα έταξε Μπερνάρντο Σίλβα αν εκλεγεί

Η πορτογαλική ομάδα έχει μπει σε περίοδο εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου και ήδη έχουν αρχίσει οι προεκλογικές υποσχέσεις!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record» ο υποψήφιος πρόεδρος των «αετών» της Λισαβόνας, Ζοάο Νορόνια Λόπες, υποσχέθηκε ότι θα φέρει τον Μπερνάρντο Σίλβα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι Πορτογάλοι, αναφέρουν ότι το συμβόλαιο του 31χρονου μεσοεπιθετικού με την Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και ο Λόπες έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Oι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στην Μπενφίκα είναι προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου και ο Ζοάο Νορόνια Λόπες, φρόντισε από νωρίς να ρίξει ένα ισχυρό χαρτί ενίσχυσης της υποψηφιότητάς του.