Σκέψεις για νέο γύρο στα play off της Championship

Η English Football League (EFL) εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει έναν επιπλέον γύρο στα play off ανόδου της Championship.

Η πρόταση προβλέπει να συμμετέχουν έξι ομάδες αντί για τέσσερις. Σύμφωνα με το σχέδιο, η πέμπτη ομάδα θα παίζει με την όγδοη και η έκτη με την έβδομη σε μονά παιχνίδια στην έδρα της καλύτερης βαθμολογικά ομάδας.

Οι νικητές θα συνεχίζουν σε διπλούς ημιτελικούς απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση με τον τελικό να γίνεται στο Γουέμπλεϊ.

Η αλλαγή έχει υποστήριξη από πολλούς συλλόγους της Championship, καθώς μειώνει τους «αδιάφορους» αγώνες και προσφέρει περισσότερες πιθανότητες ανόδου. Παρόμοιο σύστημα εξετάζεται και για League One και League Two.

Η πρόταση δεν έχει πάρει ακόμη το πράσινο φως από τη FA και τη Premier League, όμως αν προχωρήσει, θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την επόμενη σεζόν, φέρνοντας περισσότερη ένταση στα play off.