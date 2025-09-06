«Ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου»: Οι λόγοι της απόλυσης του Τεν Χαγκ, σύμφωνα με τη «Bild»

Η γερμανική εφημερίδα «Bild» παρουσίασε μια σειρά από αιτίες που οδήγησαν στη λύση της συνεργασίας της Λεβερκούζεν με τον Έρικ Τεν Χαγκ, υποστηρίζοντας μάλιστα πως η διοίκηση άργησε να λάβει την απόφαση.

Η πρώτη απομάκρυνση προπονητή στη φετινή Bundesliga είναι πλέον γεγονός, με τον Ολλανδό τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας. Η είδηση προκάλεσε απορίες σε αρκετούς, ωστόσο η «Bild» τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία έκπληξη, χαρακτηρίζοντας τον Τεν Χαγκ ως τον χειρότερο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τεν Χαγκ δεν κατάφερε να δημιουργήσει καλό κλίμα ούτε με τα μέλη του συλλόγου ούτε με το δικό του τεχνικό επιτελείο, γεγονός που τον οδήγησε σε απομόνωση στο προπονητικό κέντρο.

Παράλληλα, παρενέβη αρκετές φορές στον σχεδιασμό της ομάδας, προτείνοντας μεταγραφές ποδοσφαιριστών που ανήκαν αποκλειστικά στην εταιρεία που τον εκπροσωπεί, κάτι που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η μεθοδολογία του χαρακτηρίστηκε αμφιλεγόμενη, με τους ποδοσφαιριστές να εκφράζουν ανοιχτά την αμηχανία τους καθώς συχνά δεν γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντιδράσεων αποτέλεσε η επιμονή του ότι τα push-ups είχαν την ίδια σημασία με τις ασκήσεις με μπάλα, κάτι που θεωρήθηκε ένδειξη έλλειψης πρακτικής προσέγγισης.

Όλα αυτά δημιούργησαν μια ιδιαίτερα ψυχρή ατμόσφαιρα στον σύλλογο και έφεραν τον προπονητή σε πλήρη ρήξη με το περιβάλλον του. Η διοίκηση, όπως σημειώνεται, είχε εδώ και καιρό αποφασίσει να τερματίσει τη συνεργασία, αλλά δίστασε να προχωρήσει νωρίτερα. Πλέον, στη Λεβερκούζεν επικρατεί η πεποίθηση ότι ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν ο χειρότερος προπονητής που πέρασε ποτέ από τον πάγκο του συλλόγου.