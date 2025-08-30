Μάικιτς: «Ο Άρης έχει μεγάλες δυνατότητες»

Ο Λόβρο Μάικιτς σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, μίλησε για τις πρώτες εντυπώσεις του στους Θεσσαλονικείς, για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο, συμπεραίνοντας πως ο Άρης έχει μεγάλες δυνατότητες.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Αρχικά, ο Κροάτης τερματοφύλακας του Άρη ρωτήθηκε για τις πρώτες εντυπώσεις του από τη νέα του ομάδα. Απάντησε:

«Από την πρώτη ημέρα, όλοι από την ομάδα με υποδέχτηκαν πολύ καλά. Έτσι, από την πρώτη ημέρα νιώθω σα να είμαι στο σπίτι μου! Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω εκτός Κροατίας για να αγωνιστώ, αλλά νιώθω πολύ άνετα εδώ που βρίσκομαι. Στην αρχή υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά τώρα όλα πηγαίνουν καλύτερα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό!»

Στην ερώτηση για το πώς κρίνει σε αγωνιστικό επίπεδο την ομάδα μετά τα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια της είπε με έμφαση:

«Όλοι βλέπουν ότι η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες. Φυσικά, υπάρχουν πολλοί καινούργιοι παίκτες στην ομάδα, όπως κι είμαι κι εγώ. Αυτό κάποιες φορές δεν βοηθάει, αλλά πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα, να έχει μια καλή σεζόν. Νικήσαμε στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος κι είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό, αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε».

Ειδικότερα για την απόδοση του Άρη στο πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά και πώς οι “κίτρινοι” πρέπει να παρουσιαστούν στο δεύτερο, κόντρα στον Παναιτωλικό, ο Μάικιτς επισήμανε:

«Το καλό για εμάς στο πρώτο παιχνίδι ήταν ότι ήμασταν καλοί στη δημιουργία ευκαιριών για γκολ. Υπήρξαν και κάποια αρνητικά στοιχεία, όπως ότι δεν ήμασταν όσο έτοιμοι έπρεπε, όταν αμυνόμασταν. Είναι σημαντικό να σκοράρουμε, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να μην δεχόμαστε γκολ. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε περισσότερο. Είμαι σίγουρος, πάντως, ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η νοοτροπία μας στο προηγούμενο παιχνίδι είναι οδηγός για το ερχόμενο. Όταν κάποιος από τους συμπαίκτες μου στην άμυνα έκανε λάθος, ήμουν εγώ εκεί για να το διορθώσω. Όταν εγώ έκανα κάποιο λάθος, οι συμπαίκτες μου ήταν εκεί για να το διορθώσουν. Με αυτή τη νοοτροπία πρέπει να συνεχίσουμε».

Ερωτώμενος τι θέλει να πετύχει ο ίδιος στην πρώτη του έξοδο από την Κροατία, για να αγωνιστεί σε άλλη χώρα, τόνισε:

«Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που είμαι εκτός Κροατίας, για να αγωνιστώ. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το σωστό βήμα στην καριέρα μου. Είχα κι άλλες προσφορές από ομάδες της πατρίδας μου, από κάποια μεγάλα κλαμπ. Ήξερα, όμως, τι ομάδα είναι ο Άρης, τι έχει πετύχει στο παρελθόν και τι ελπίζει ότι θα πετύχει στο μέλλον. Ήμουν έτοιμος να κάνω αυτό το βήμα κι ευελπιστώ ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό για τη νέα μου ομάδα».