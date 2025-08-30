MENU
Η Αλ Ούλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουλούρη (pic)

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Πογκόν με την Αλ Ούλα για την πώληση του Ευθύμη Κουλούρη, αφού οι Σαουδάραβες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα στράικερ.

Ο deal των Σαουδαράβων με την πολωνική ομάδα έκλεισε στα 4 εκατομμύρια ευρώ, με τον 29χρονο επιθετικό να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την Αλ Ούλα.

Ο Κουλούρης, μάλιστα έγινε η τρίτη ακριβότερη πώληση στην Ιστορία της Πογκόν, με τον έμπειρο επιθετικό σε μια διετία με την πολωνική ομάδα να μετράει 84 συμμετοχές με 52 γκολ και 6 ασίστ!

 

