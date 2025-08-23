Στέλνουν τον διεθνή Καμερουνέζο τερματοφύλακα Οντόα στον Παναργειακό

«Καθοριστική» η συμμετοχή του προπονητή της ομάδας του Άργους Αρμάνο Φουτσίνι.

Δεδομένη θεωρούν στο Καμερούν την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα της χώρας Φαμπρίς Οντόα από τον Παναργειακό.

Οι Πράσινοι φέρονται να έχουν συμφωνήσει με τον τερματοφύλακα, που μετρά 53 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα του Καμερούν και «καθοριστική» φέρεται για το deal η συμμετοχή του Καμερουνέζου προπονητή του Παναργειακού Αρμάντο Φουτσίνι.

Ο 29χρονος τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από τη λετονική, Ρίγας Σκόλα με την οποία είχε 37 συμμετοχές. Προέρχεται από τις ακαδημίες του Σάμουελ Ετό και έπαιξε στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, στην ομάδα Β και τις Ίστρα, Πόμπλα ντε Μαφουμέτ, Νιμ, Οστάνδη και Άουντα