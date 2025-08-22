Η ΑΕΚ άντεξε, ο Νίκολιτς βρήκε λύσεις, η πρόκριση στα χέρια της

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα έδειξε η ΑΕΚ στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ.

Είναι επίπονη η διαδικασία των προκριματικών για την ΑΕΚ. Το βιώνουμε από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Βήμα – βήμα, κομμάτι – κομμάτι, κάθε φορά και μια νέα συνθήκη. Τώρα στις Βρυξέλλες, η ΑΕΚ έζησε κάτι νέο.

Βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ, βρέθηκε ακόμα περισσότερο πιεσμένη με την πλάτη στον τοίχο να κυνηγά αποτέλεσμα. Ανταποκρίθηκε καλά, έδειξε πως χτίζει νοοτροπία και κατάφερε να φτάσει στον στόχο της.

Είναι γεγονός, πως αν κάποιος έλεγε πριν το ματς αν θα ήταν ικανοποιημένη η ΑΕΚ φεύγοντας με ισοπαλία από την έδρα της Άντερλεχτ, πιθανότατα θα έβλεπε χαμόγελα και ενθουσιασμό. Έτσι όπως εξελίχθηκε, γέμισε αυτοπεποίθηση για την επαναφορά της ομάδας, την παρεμβατικότητα και το διάβασμα του Νίκολιτς.

Γέμισε και προβληματισμό με την αποβολή του – πιο κομβικού από κάθε άλλον – σε αυτήν τη φάση των προκριματικών, Μάνταλου. Και λείπει ήδη ο Περέιρα, θα λείψει και ο Γκατσίνοβιτς. Για την ΑΕΚ είναι σημαντικό πως παιχνίδι με το παιχνίδι δείχνει να «χτίζει» ξανά νοοτροπία. Μια ομάδα που έχανε σχεδόν από… συνήθεια στο φινάλε της περυσινής σεζόν, μπορεί να παίρνει αποτελέσματα και να μην παρατάει το παιχνίδι, ακόμα και όταν στραβώνουν τα πάντα. Είναι κρίσιμο αυτό για την ΑΕΚ. Είναι μια αρχή για να πατήσει. Και μια παρακαταθήκη που μπορεί να έχει για την συνέχεια της σεζόν, ειδικά όσο αυτή εξελίσσεται ομαλά για επίπεδο ΑΕΚ.

Πρωταγωνιστής ο Νίκολιτς

Πολλοί θα σταθούν σε αυτό το παιχνίδι στην πραγματικά πρώτη σπουδαία εμφάνιση του Στρακόσια με την φανέλα της ΑΕΚ ή στην γκολάρα του Ελίασον, που ήρθε από την… ναφθαλίνη για να σκοράρει και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Αλλά στην δική μου κρίση, είναι το πρώτο ματς του Νίκολιτς. Είναι το ματς που βλέπω τόση παρεμβατικότητα και συμμετοχή, τόσο στο καλό, όσο και στο κακό διάστημα της Ένωσης, από τον προπονητή της.

Να πω την αλήθεια, εάν καταλάβαινα την χρησιμότητα του «ρόμβου» στην μεσαία γραμμή, το 4-4-2 με φλατ τους κεντρώους με ξένισε. Προφανώς έγινε για να παίξουν οι ακραίοι Κοϊτά και Κουτέσα και να πάρει η ΑΕΚ πράγματα απ’ αυτούς, αλλά το ερώτημα είναι με ποια χαφ μπορείς να το υποστηρίξεις όλο αυτό. Σίγουρα όχι όταν σε αυτά περιλαμβάνεται ο Λιούμπισιτς αυτού του διαστήματος. Ο Κροάτης είναι άγευστος, άχρωμος, άοσμος, και πολλά ακόμα α στερητικά.

Περί Λιούμπισιτς

Όπως και όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Περέιρα και έπαιξε σχεδόν 90λεπτο με τον Αρη Λεμεσού, έτσι και στο Βέλγιο δεν έπεισε κανέναν πως μπορεί να είναι η λύση που θα κάνει την διαφορά στην μεσαία γραμμή. Το χειρότερο είναι πως παρέσυρε στον κατήφορο και τον Μαρίν, που δεν ήξερε που έπρεπε να τρέξει, ποιους χώρους να καλύψει. Μοιραία, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ούτε για λίγα δευτερόλεπτα και πέρασε εφιαλτικό 10λεπτο.

Το κακό είναι πως στο διάστημα που ισορρόπησε και είχε και την μεγάλη ευκαιρία με τον Ζίνι, δέχτηκε ένα φτηνό γκολ. Λάθος του Ρέλβας που πρέπει να μπαίνει πιο δυνατά στις φάσεις, ο Στρακόσια δεν μπόρεσε να το βγάλει κι αυτό και η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Με αδυναμία να κρατήσει την μπάλα, με τον Γκατσίνοβιτς να τρέχει παντού και να δίνει λύσεις, αλλά να είναι απελπιστικά μόνος, μάλλον κολακευτικό ήταν για την ΑΕΚ το 1-0 του πρώτου 45λεπτου.

Μάνταλος και Πινέδα

Η μαγκιά του Νίκολιτς είναι πως δεν έμεινε κολλημένος σε ένα σχέδιο που δεν βγήκε. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έριξε στο ματς Μάνταλο και Πινέδα. Ο Πέτρος είναι εκείνος που γλυκαίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ όσο κανείς. Μπορεί να ήταν τύποις επιθετικός, αλλά βρισκόταν ανάμεσα στα στόπερ και έπαιρνε μπάλα, μοίραζε παιχνίδι. Λίγο καθαρό μυαλό ήθελε στο τέλος, εκεί που στέρησε από την ΑΕΚ την παρουσία του από έναν δύσκολο επαναληπτικό.

Δεν κατάλαβα γενικά πως ο Μάνταλος που ήταν βασικός στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια, έμεινε εκτός 11άδας. Και επίσης δεν κατάλαβα, πως ακόμα και αυτός ο Πινέδα που σίγουρα δεν είναι στα καλύτερα του, μπορεί να μην ξεκινά την 11άδα.

Οι δύο τους, βελτίωσαν και τον Μαρίν, η ΑΕΚ κυριάρχησε και βρήκε το γκολ σε μια φάση που φάνηκε πως ο Νίκολιτς έχει και το απαραίτητο άστρο που χρειάζεται κάθε νέο ξεκίνημα.

Χρήσιμα συμπεράσματα

Να πω την αλήθεια, τον Ελίασον δεν τον περίμενα στο παιχνίδι, με δεδομένο πως δεν έχει παίξει καθόλου φέτος και έχει αγωνιστεί ελάχιστα και πέρυσι. Αλλά μπήκε και έκανε μάλιστα ένα τελείωμα, που είναι βγαλμένο από τα καλύτερα του Σουηδού. Η ΑΕΚ με τα λάθη του Ρότα έπαιξε με την φωτιά, αλλά ο Στρακόσια καθάρισε όσες φορές απαιτήθηκε. Εφερε την πρόκριση στα Φιλαδέλφεια και εκεί θα παίξει μπάλα και ο κόσμος. Αρκεί όσοι βρεθούν στα Φιλαδέλφεια να κατανοήσουν πως πηγαίνουν για «μάχη» και όχι για αυγουστιάτικη βόλτα.

Στα χρήσιμα συμπεράσματα, πως δεν μπορεί να συζητείται ακόμα η απόκτηση δεξιού μπακ. Ο χαφ και να έρθει τώρα δεν θα παίξει την Πέμπτη, οπότε ας το τεντώσουν για να βρουν κάποιον που θα κάνει την διαφορά. Πολύ καλά στοιχεία από τον Κουτέσα, ηγέταρος ξανά ο Μουκουντί, χρειάζεται και άλλο στόπερ. Αλλά πρώτιστα, νίκη την Κυριακή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έπειτα ο Νίκολιτς θα βρει τις λύσεις για να μακιγιάρει τα ζητήματα στην μεσαία γραμμή.

Να νικήσει την Κυριακή στην πρεμιέρα και έπειτα με ηρεμία ο Νίκολιτς θα σκαρφιστεί κάποια ιδέα και για την ρεβάνς.