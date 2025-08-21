«Να αφαιρεθεί το Κύπελλο του '70 και όλοι οι τίτλοι του Άρη» ζητούν 10 πρώην παίκτες του!

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ Άρης κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων στον ερασιτεχνικό Άρη»

Όπως και στην προ ημερών αντίστοιχη περίπτωση με την ΑΕΚ, έτσι και στον Άρη, πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας κατέθεσαν καταγγελία στην ΕΠΟ ζητώντας την αφαίρεση των τίτλων.

Η αίτηση / καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ Άρης αναφέρει τα εξής:

«ΠΡΟΣ

1.ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ,

2.ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

– ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

1.Του Ευθυμίου ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗ,

2.Του Κωνσταντίνου ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ,

3.Του Εμμανουήλ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΥ,

4.Του Γρηγορίου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,

5.Του Μιχαήλ ΚΥΡΓΙΑ,

6.Του Στυλιανού ΤΣΟΥΚΑΝΗ,

7.Του Παναγιώτη ΚΟΝΤΟΒΑ,

8.Του Βασιλείου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ,

9.Του Ronaldo GUIARO

10.Toυ Ricardo FATY, όλων πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της ΚΕΠ, κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΡΗΣ ΠΑΕ” που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη κι εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, όλοι μας είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της προηγούμενης ΠΑΕ ΑΡΗΣ που διαθέτουμε ανεκτελεστες αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ.

Ομως παρότι η νέα ΠΑΕ έχει κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και έχει κριθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ οτι έχει υπεισέλθει στην οφειλή τουλάχιστον του 50% του επιδικασθέντος κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, εξακολουθεί να ισχυρίζεται οτι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο που δεν φέρει οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη απέναντι μας για τα χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ.

Ενώ λοιπόν ενώπιον του ΔΔΠ και των άλλων οργάνων οι νομικοί εκπρόσωποι της ΠΑΕ δηλώνουν ανερυθριαστα οτι δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να μας εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τα επιδικασθεντα δεδουλευμενα μας ισχυριζόμενοι οτι εμείς αγωνισθηκαμε σε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, ταυτόχρονα η διοίκηση,τα στελέχη και οι φίλαθλοι του ΑΡΗ καυχώνται κι επικαλούνται συνεχώς την ιστορική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδας τους από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα κατά τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας του ΑΡΗ ,στις εκδόσεις,στις εκδηλώσεις τους,στην τροπαιοθήκη του και στο επίσημο site της η ΠΑΕ ΑΡΗΣ αναφέρει οτι ιδρύθηκε την 25.3.1914 ως αθλητικό σωματείο και από το 1979 ιδρύθηκε από το μητρικό σωματείο η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και οτι στην υπερεκατονταετη ζωή της κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδος το 1970 και τρία πρωταθλήματα Ελλάδας το 1928,1932 και 1946,12 πρωταθλήματα της ΕΠΣ Μακεδονίας,1 πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης το 1923,3 πρωταθλήματα Βορείου Ομίλου το 1933,1935 και 1956, ένα Κύπελλο Μεγάλης Ελλάδος το 1971, ένα Κύπελλο Πάσχα το 1948 και ένα Κύπελλο Οπλοποιού το 1957!

Ακόμα κατέκτησε και 2 πρωταθλήματα Β’Εθνικης (1998-2006-2018) ,ένα πρωτάθλημα Γ’Εθνικης (2016) στο ενδιάμεσο διάστημα του υποβιβασμού και της διάλυσης της πρώτης ΠΑΕ και της ίδρυσης της δεύτερης -σημερινης ΠΑΕ από το ίδιο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο την 11.8.2016.

Αυτή επομένως είναι η ποδοσφαιρική κληρονομιά του ΑΡΗ για την οποία δικαίως καυχώνται οι άνθρωποι τους, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν κληρονομεί κάποιος,δεν αποκτά μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τα αντίστοιχα βάρη και τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του παρελθόντος, εκτός κι αν ο κληρονόμος υποβάλλει Δήλωση Αποποίησης, οπότε δεν βαρύνεται για τα παλιά χρέη του κληρονομουμενου!

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση η νέα ΠΑΕ ΑΡΗΣ θέλει τα καλά του… Γιάννη αλλά δεν θέλει και τον… Γιάννη , καθώς από την μία πλευρά δηλώνει ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αλλά από την άλλη αρνείται οτι είναι ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ, ναι μεν απολαμβάνοντας την δόξα των κεκτημένων τροπαίων και τα άυλα περιουσιακά δικαιώματα (Royalties) του σήματος,της επωνυμίας,των χρωμάτων,της φανέλας και του γηπέδου, πλην όμως μη αποδεχόμενη ακόμα και την αμετάκλητη δικαστική κήρυξη της ως ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ που την υποχρεώνει νομικά να πληρώσει έστω το 50% των επιδικασθεντων δεδουλευμενων στους αιτούντες πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της,οι οποίοι ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!

Αποτελεί μεγίστη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΗΛΙΔΑ για τον ΑΡΗ η διαγραφή των υποχρεώσεων της απέναντι σε εμάς που φορέσαμε την κιτρινομαυρη φανέλα με τον Θεό του Πολέμου, παρότι είμαστε καταγεγραμμένοι αμετάκλητα στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας του.

Επομένως αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ εξακολουθεί να πιστεύει οτι εκείνη η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή και επιμένει να μην μας εξοφλήσει,ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ!

Βεβαίως το ίδιο ισχύει για όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα που έχει κατακτήσει ο ΑΡΗΣ, είτε ως ερασιτεχνικό σωματείο μέχρι το 1979, είτε ως ΠΑΕ μέχρι το 2016, εφόσον συνεχίσει την στείρα ποδοσφαιρική πολιτική της απαρνούμενη τον ίδιο της τον εαυτό.

ΕΠΕΙΔΗ απαιτούμε να αφαιρεθεί από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ τουλάχιστον το Κύπελλο του 1970 , καθώς δεν μπορεί η νέα ΠΑΕ ΑΡΗΣ να το καπηλεύεται ως ιστορικά κειμήλια, χωρίς ταυτόχρονα να αναγνωρίζει την υποχρέωση της να πληρώσει τουλάχιστον αυτούς που μόχθησαν για την ιστορία της ομάδας .

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εξακολουθεί δια των υπομνημάτων της να αμφισβητεί την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΔΠ, αυτή η στάση της ουσιαστικά αποτελεί ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΚΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ,ΟΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΕ ,ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2 ΤΟΥ 2018!

ΕΠΕΙΔΗ Η ΙΔΙΑ Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ,ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ R.GUIARO, απαρνιεται το ιστορικό παρελθόν της αναφέροντας επί λέξει:”ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΗΝ 11.8.2016 ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΕ,Η ΟΠΟΙΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,Η ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΠΟΣΑ…”(σελ.13-14)!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η νέα ΠΑΕ ΑΡΗΣ θεωρεί ως ανύπαρκτη ποδοσφαιρικά και νομικά την προηγούμενη ΠΑΕ ΑΡΗΣ, εξυπακούεται οτι δεν μπορεί να κατέχει τα τρόπαια της ομάδας εκείνης της ΠΑΕ και πρέπει να επιστρέψει τα τρόπαια των πρωταθλημάτων της παλιάς Β”Εθνικής στην διοργανώτρια ΕΠΟ και τα τρόπαια των πρωταθλημάτων και κυπέλλων του ερασιτεχνισμου στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του ΑΡΗ!

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που δεν δηλώσει επίσημα οτι αποποιείται τους τίτλους που δεν της ανήκουν, είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις μας, διαφορετικά είναι πειθαρχικά ελεγκτέα λόγω ευθείας παραβίασης των Καταστατικών και Κανονισμών της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής μίας ομάδας, προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό όφελος, αδειοδότηση κλπ,ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 63,ΠΑΕ Α,εδ.ε μεταξύ των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή τροπαίων!

ΕΠΕΙΔΗ από τον συνδυασμό των άρθρων 2γ-2δ και 35ι, προκύπτει η υποχρέωση της ΕΠΟ, αφενός μεν να διασφαλίσει την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών, αφετέρου δε να υποχρεώσει τα μέλη της να συμμορφώνονται, τόσο με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της FIFA, όσο και με τις αποφάσεις του CAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ κατά τον συνδυασμό των άρθρων 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4.του ΠΚ,η παραβίαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κώδικα της και μπορεί σε βάρος του υπαιτίου νομικού προσώπου να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επιστροφής τροπαίων σωρευτικα με άλλες ποινές.

ΕΠΕΙΔΗ επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της ,η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ιδιότητα μέλους ομάδων και ενώσεων, εφόσον παραβιάζουν το Καταστατικό και τους κανονισμούς της.

ΕΠΕΙΔΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του 63Ε.δ και να διατάξει την επιστροφή των τροπαίων, άλλως πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση ως προς αυτό το αίτημα στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA που είναι αρμόδια, γιατί πρόκειται περί παραβίασης του Καταστατικού,των κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης τροπαίων που προβλέπεται κι από τους κανονισμούς της FIFA, έχει προηγούμενο εφαρμογής και μάλιστα πρόσφατα στην υπόθεση της ΣΤΕΑΟΥΑ στην Ρουμανία.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,

2.Να εφαρμόσετε τα άρθρα 18 και 63.Α-ε του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τα άρθρα 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,

3.Να παραπέμψετε την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να επιβληθεί στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ η πειθαρχική ποινή της επιστροφής στην διοργανώτρια ΕΠΟ του μοναδικού Κυπέλλου Ελλάδας που κατέκτησε η παλιά ερασιτεχνική ομάδα (1970) ,

4.Να αναγνωρίσετε οτι τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα ερασιτεχνικά κύπελλα της ΠΑΕ ΑΡΗΣ καταλογίζονται μόνο στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του ΑΡΗ και τα αντίστοιχα τρόπαια πρέπει να επιστραφούν στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του ΑΡΗ,

5.Να αναστείλετε την ιδιότητα του μέλους του Οργανωμένου (υπό την ΕΠΟ και την Super League 1) Ποδοσφαίρου από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ για όσο χρόνο συνεχίσει να μην εξοφλεί ή διακανονιζει τα χρέη της απέναντι μας.

6.Σε περίπτωση που δεν εφαρμόσετε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κώδικα,το αίτημα μας θα υποβληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

Αθήνα 21.8.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ»