Νιούκαστλ: Η απάντηση στον Ίσακ

Ο αγγλικός σύλλογος ξεκαθαρίζει στον παίκτη ότι δεν πωλείται.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ ξεκαθάρισε μέσω social media πως η σχέση του με την Νιούκαστλ δεν έχει πλέον μέλλον και ο αγγλικός σύλλογος δεν άργησε να απαντήσει.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε δηλώνει απογοητευμένος από όλα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ίσακ και τονίζει στον παίκτη ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για το οποίο δεν έχει γίνει λόγος εξαγοράς, ή διακοπής του.

Επίσης, δίνει τέλος στις πιθανότητες πώλησης του ποδοσφαιριστή ωστόσο προσθέτει ότι με χαρά θα περιμένει να τον δει να επιστρέφει στη δράση.

Η ανακοίνωση της Νιούκαστλ

Είμαστε απογοητευμένοι που ειδοποιηθήκαμε για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αλεξάντερ Ίσακ απόψε το απόγευμα. Απαντάμε ξεκάθαρα ότι παραμένει με συμβόλαιο και ότι δεν έχει γίνει ποτέ τοποθέτηση από αξιωματούχο του συλλόγου ότι ο μπορεί να φύγει από τη Νιούκαστλ.

Θέλουμε να κρατήσουμε τους καλύτερους παίκτες μας, αλλά καταλαβαίνουμε και ότι οι παίκτες έχουν τις δικές τους επιθυμίες και ακούμε τις απόψεις τους. Όπως εξηγήσαμε στον Άλεξ και τους εκπροσώπους του, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το συμφέρον, της ομάδας και των υποστηρικτών μας σε όλες τις αποφάσεις και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι διαπραγματεύσεις πώλησης του για το φετινό καλοκαίρι και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Αυτός είναι ένας περήφανος ποδοσφαιρικός σύλλογος με περήφανες παραδόσεις και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την αίσθηση της οικογένειάς μας Ο Ίσακ παραμένει μέλος της οικογένειάς μας και θα είναι ευπρόσδεκτος όταν θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στους συμπαίκτες του.