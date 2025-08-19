Ολυμπιακός: Στην πρώτη ομάδα ο Αγγελάκης, λόγω Γιάρεμτσουκ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναζητά λύσεις για τις απουσίες του Ολυμπιακού ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Μετ’ εμποδίων συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Aktor ο Ολυμπιακός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Καμπελά και Στρεφέτσα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ζέλσον και του Γιάρεμτσουκ. Οι δύο τελευταίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και θα φανεί στις επόμενες προπονήσεις αν θα καταφέρουν να μπουν στην αποστολή.

Ενδεχόμενη απουσία του Ζέλσον μειώνει σημαντικά τις επιλογές για τα φτερά της επίθεσης, με τον Πνευμονίδη να ετοιμάζεται για το αρχικό σχήμα, όπως και τον Ροντινέι στο άλλο άκρο.

Αν δεν τα καταφέρει ο Γιάρεμτσουκ, τότε ο Βάσκος τεχνικός θα δώσει την ευκαιρία στον Κώστα Αγγελάκη να μπει στην αποστολή. Ο νεαρός φορ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τις ακαδημίες του Αστέρα για την Κ19 και την ομάδα Β, αλλά ίσως κάνει ντεμπούτο σε αποστολή της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού, απέναντι στους Αρκάδες.