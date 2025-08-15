Λουίς Ενρίκε: «Δεν αξίζαμε αυτό το τρόπαιο»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δήλωσε ότι η ομάδα του δεν άξιζε να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ εις βάρος της Τότεναμ (2-2, 4-3 στα πέναλτι), στον τελικό που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (13/8) στο Ούντινε.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν αξίζαμε αυτό το τρόπαιο. Μπορούσαμε να δούμε την διαφορά μεταξύ μιας ομάδας όπως η Τότεναμ, που είχε έξι εβδομάδες προπόνησης, και της δικής μας, με μόνο έξι ημέρες. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν πολύ δίκαιο.

Προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά κάναμε κάποιες κακές πάσες. Ήμασταν τυχεροί που πετύχαμε δύο γκολ και πήγαμε στα πέναλτι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και για εμάς ήταν μια σπουδαία στιγμή. Ήταν ένας πολύ περίεργος αγώνας. Είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτήν την διαφορά. Οι παίκτες μας έκαναν πολλά τεχνικά λάθη»