Οι στιγμές αφέλειας που έκαναν τη ζημιά και τι πρέπει να διορθώσει η ΑΕΚ στη ρεβάνς

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε για πρώτη φορά ευάλωτη ανασταλτικά - στο νεκρό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου - και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αδυναμία να διαχειριστεί πνευματικά το υπέρ της 0-2 που ήρθε πολύ νωρίς, κάνοντας κάποια εύκολα ατομικά λάθη, τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έχουν αποφευχθεί...

Για να μην τρελαθούμε πάντως και να μην τα βλέπουμε όλα… μαύρα, το τελικό 2-2 στη Λεμεσό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κακό αποτέλεσμα με δεδομένες τις συνθήκες στην Κύπρο (ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας ήταν εξοντωτικός) αλλά και το επίπεδο του αντιπάλου, καθώς ο Άρης είναι μια κανονική ομάδα με μεσοεπιθετικές αρετές. Αυτό δεν αναιρεί όμως το γεγονός, πως μένει μια πικρία στο φινάλε, για τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση πληγώθηκε και δέχτηκε τα δυο τέρματα. Τα πρώτα, σε αυτή την προκριματική διαδικασία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε, όπως συνηθίζει, εντελώς ανοιχτά μετά το τέλος του αγώνα και προχώρησε σε μια σαφή και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ανάλυση για το τι έφταιξε. «Μετά το 2-0 κάναμε παιδιάστικα πράγματα χωρίς συγκέντρωση. Όταν είσαι στο 2-0 πρέπει να το κρατάς με νύχια και με δόντια και να μην ανεβάζεις τις γραμμές δίνοντας τη δυνατότητα στον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση. Επίσης, θα έπρεπε να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες Είναι ώρα οι επιθετικοί να βγουν μπροστά και να βάλουν τα γκολ από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε», ήταν τα βασικά σημεία των όσων είπε…

Και όντως, προξένησε εντύπωση σε όλους, το πως οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αποφάσισαν να πάρουν τόσο μεγάλα ρίσκα το σκορ υπέρ τους (0-2), βγάζοντας τις γραμμές τόσο ψηλά. Δεν αποκλείεται εκεί, να λειτούργησε ο παρορμητισμός, να λειτούργησε η αίσθηση υπεροχής, η αίσθηση κυριαρχίας που όντως επικρατούσε γενικότερα. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ, είχε βρει δυο γκολ στο πρώτο τέταρτο και είχε άλλες δυο μεγάλες στιγμές με Ρότα-Πιερό. Δίνοντας την εντύπωση, ότι ελέγχει απόλυτα την κατάσταση και κάνει ότι θέλει στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν θέλει και πολύ όμως. Μια στιγμή αδράνειας, ένα στιγμιαίο λάθος στην προκειμένη του Σταύρου Πηλίου που ξεχάστηκε, δεν τραβήχθηκε πιο ψηλά - ακολουθώντας την υπόλοιπη γραμμή άμυνας που είχε συντονιστεί σωστά - ήταν αρκετή για να γίνει η ζημιά. Ο Κακουλής έμεινε ονσάιντ από αυτό το ατομικό λάθος του Πήλιου και ο Άρης Λεμεσού ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Προφανώς, στη συγκεκριμένη φάση υπάρχει η ευθύνη του Πήλιου, όμως σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νίκολιτς, υπάρχει και μια συνολική ευθύνη όλου του γκρουπ, που διαχειρίστηκε λάθος τον τρόπο που είχε ανεβάσει τόσο ψηλά τις γραμμές με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να μπορέσει να κάνει το παιχνίδι που είχε σχεδιάσει. Να εκμεταλλευτεί τους κενούς χώρους. Μην ξεχνάμε πως ο Αρης, απείλησε μόνον με αυτόν τον τρόπο την ΑΕΚ. Μόνον, στις μεταβάσεις. Όταν η Ένωση ήταν τακτοποιημένη μεσοαμυντικά, ο αντίπαλος ήταν εντελώς ακίνδυνος.

Όσον αφορά το δεύτερο τέρμα του Άρη Λεμεσού, έρχεται από στατική φάση και η ευθύνη βαραίνει κυρίως τον Πιερό που χάνει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο τρόπος που τον έχει στο ενάμιση μέτρο είναι εντελώς λανθασμένος και όταν φτάνει η μπάλα στον Γκόλντσον, είναι πλέον αργά. Και αυτό το λάθος, προστίθεται στις στιγμές αφέλειας που θα πρέπει να διορθώσει η ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει και ο ίδιος πως το γκρουπ που δημιουργεί επί της ουσίας από το μηδέν, θα υποπέσει και σε λάθη. Ακόμα και σε λάθη εύκολα, όπως τα χθεσινά που θα μπορούσαν αν έχουν αποφευχθεί. Ζητούμενο για τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό είναι να υπάρχει πρώτα απ' όλα απόλυτη υπευθυνότητα μέσα στο γήπεδο και συγκέντρωση σε κάθε στιγμή.

Επίσης όσο περνά ο καιρός θέλει να βλέπει μια καλύτερη ισορροπία. Να μπορεί να διαχειρίζεται η ομάδα του πιο σωστά καταστάσεις που θα συμβαίνουν στην εξέλιξη ενός αγώνα. Η ΑΕΚ, έχει αποδείξει πως έχει δουλέψει πολύ στο τακτικό κομμάτι και ανταποκρίνεται εξαιρετικά όταν βρίσκεται πίσω από την μπάλα στο δικό της μισό, θα πρέπει να βρει τους μηχανισμούς να το κάνει και όταν ανεβάζει τις γραμμές της. Προφανώς, μια λύση είναι να παίξει σωστά το οφ-σάιντ. Θα πρέπει όμως να υπάρχει ένας συντονισμός άρτιος. Ο οποίος στη Λεμεσό δεν λειτούργησε λόγω ενός ατομικού λάθους. Εκεί, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους ποδοσφαιριστές καθώς σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη φάση τέτοιου είδους λάθη όπως αυτό του Πήλιου και του Πιερό απαγορεύονται.

Η διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο και η ρεβάνς

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν πήρε ρίσκα. Παίζοντας αρχικά με ρόμβο και ακολούθως γυρίζοντας τη διάταξη σε 4-2-3-1 για να ματσάρει καλύτερα τα άκρα του αντιπάλου και τις υπεραριθμίες, ο Μάρκο Νίκολιτς «έσβησε» εντελώς τον ρυθμό που ήθελε να δώσει ο Άρης Λεμεσού. Ο Σέρβος τεχνικός, παίρνει άριστα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση στο δεύτερο 45λεπτο, όπως άριστα παίρνουν και οι ποδοσφαιριστές του που έδειξαν πειθαρχία στις οδηγίες του προπονητή και στο πλάνο να οδηγήσουν το παιχνίδι σε ένα χαμηλό τέμπο. Έβαλαν ασφάλεια στην κυκλοφορία, συνοχή στις γραμμές τους, δεν άφησαν χώρους στον αντίπαλο να τρέξει και έβγαλαν αυτοπεποίθηση στις μονομαχίες παρ’ ότι έγιναν όσα έγιναν στο τρελό πρώτο 45λεπτο. Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ που μπόρεσε να φέρει 100% στα μέτρα της το παιχνίδι στην επανάληψη και να κυριαρχήσει μεσοαμυντικά.

Και μπορεί πράγματι οι κιτρινόμαυροι να υστέρησαν δημιουργικά, ωστόσο αυτό είχε να κάνει αφενός με τις ανάσες που δεν υπήρχαν από ένα σημείο και μετά λόγω των συνθηκών και αφετέρου με τις κακές αποφάσεις που πήραν οι μεσοεπιθετικοί (Πιερό, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Κουτέσα) στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου. Είναι σημαντικό πάντως πως οι αλλαγές του Νίκολιτς και κυρίως ο Ορμπελίν Πινέδα που έκανε σχεδόν το τέλειο παιχνίδι ως deep lying playmaker και ως κεντρικός μέσος, έδωσαν πράγματα στο μεσοαμυντικό κομμάτι και όλοι μαζί ακολούθησαν το πλάνο που ήταν ξεκάθαρο. Να έχει η ΑΕΚ, τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και χωρών.

Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να πάει και στη ρεβάνς η ΑΕΚ. Είναι σίγουρο, πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα δουλέψει εντατικά με τους παίκτες του τις επόμενες ημέρες στα Σπάτα πάνω στις αδυναμίες που υπήρξαν στην Κύπρο και θα εμφανίσει ένα γκρουπ την ερχόμενη Πέμπτη (14/8) στη Νέα Φιλαδέλφεια πολύ πιο βελτιωμένο στους τομείς που το πλήγωσαν. Άλλωστε, γνωρίζει και ο ίδιος, πως τέτοιου είδους λάθη, απαγορεύεται να συμβούν ξανά. Ο στόχος της League Phase απαιτεί να εξαλειφθούν τέτοιες αδυναμίες καθώς μην ξεχνάμε πως αν όλα πάνε καλά και η ΑΕΚ περάσει τον Άρη Λεμεσού στη συνέχεια βρίσκει μπροστά της την Άντερλεχτ που σαφώς είναι ένα μεγαλύτερο μέγεθος και εμπόδιο.