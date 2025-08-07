Νίκολιτς: «Μετά το 2-0 κάναμε παιδιάστικα πράγματα χωρίς συγκέντρωση - Πρέπει να μεγαλώσουμε σε αυτό το κομμάτι»

Σοβαρά παράπονα από την ομάδα του για την αφέλεια με την οποία διαχειρίστηκε το ματς με το 0-2 υπέρ της, είχε ο Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος εξήγησε πως πρέπει να υπάρξει βελτίωση στο κομμάτι αυτό καθώς «όταν είσαι στο 2-0 πρέπει να το κρατάς με νύχια και με δόντια και να μην ανεβάζεις τις γραμμές δίνοντας τη δυνατότητα στον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση».

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρος για το τι έφταιξε και η ομάδα του έχασε την συγκέντρωση της, ενώ στάθηκε και στο κομμάτι της εκτέλεσης, αναφορικά με τις ευκαιρίες που χάθηκαν, επισημαίνοντας πως «θα έπρεπε να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες Είναι ώρα οι επιθετικοί να βγουν μπροστά και να βάλουν τα γκολ από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε».

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική τοποθέτησή του τόνισε: «Όλα θα κριθούν στην Αθήνα. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Όταν ξεκινάς ένα παιχνίδι σκοράροντας δύο γκολ και μια ευκαιρία που δεν χάνεται με τον Πιερό, με το οποίο θα κλείναμε το παιχνίδι, εκεί ξεκινήσαμε παιδιαρίσματα. Ήμασταν προετοιμασμένοι για τον καιρό, επίσης το γήπεδο δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Στην Ευρώπη δεν πρέπει να κάνουμε δώρα. Εμείς τα προσφέραμε. Δεν είναι δυνατόν να προηγείσαι 2-0 και να δέχεσαι τέτοια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας από 50 μέτρα. Δεν έγινε το οφσάιντ, χάθηκε η συγκέντρωση. Είναι αυτό που λέω πάντα. Και το δεύτερο γκολ ήταν ένα δώρο. Συνήθως τέτοια δώρα σε κάνουν να χάσεις. Στο δεύτερο μέρος άλλαξαν οι σχηματισμοί των ομάδων, δεν υπήρξε κίνδυνος εκατέρωθεν, το παιχνίδι έχασε το τέμπο του. Εκφράζω τον θαυμασμό μου για τον κόσμο και την υποστήριξη σε μια ιδιαίτερη μέρα για μας. Το είχα πει και στους παίκτες πριν βγούμε να παίξουμε. Δυστυχώς χάθηκε ο Μιχάλης τέτοια μέρα, οι παίκτες είχαν ένα έξτρα κίνητρο, τα έδωσαν όλα αλλά μετά το 2-0 ξεκινήσαμε να κάνουμε παιδιάστικα πράγματα χωρίς συγκέντρωση δίνοντας δώρα στον αντίπαλο. Πρέπει να μεγαλώσουμε σε αυτό το κομμάτι».

Για το αν τον προβληματίζουν οι αργές μεσοαμυντικές αντιδράσεις: «Μιλάτε για κάποιες καταστάσεις πίεσης στο κέντρο. Ο διαιτητής πολλές φορές σήκωνε τα χέρια ψηλά αλλά δεν έδινε τίποτα και δεχόμασταν μεγάλες μπάλες βγάζοντας τον αντίπαλο μπροστά. Δεχθήκαμε έτσι τέσσερις αντεπιθέσεις. Είναι θέμα συγκέντρωσης. Όταν είσαι στο 2-0 πρέπει να το κρατάς με νύχια και με δόντια και να μην ανεβάζεις τις γραμμές δίνοντας τη δυνατότητα στον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση. Εμείς το πληρώσαμε, αλλά πιστεύω να πήραμε το μάθημά μας. Το γήπεδο ήταν αρκετά προβληματικό, αλλά η ομάδα συνολικά ήταν καλή. Είχαμε τον έλεγχοι, καλή κυκλοφορία, ευκαιρίες, αλλά δεν ήμασταν πάλι όσο κυνικοί θα έπρεπε γα να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες Είναι ώρα οι επιθετικοί να βγουν μπροστά και να βάλουν τα γκολ από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε».

Για το αν περίμενε περισσότερα πράγματα δημιουργικά μετά την αλλαγή διάταξη: «Άλλαξαν πρώτα εκείνοι σχηματισμό και μετά εμείς. Το παιχνίδι ισορρόπησε, δεν ήταν ανοικτό όπως πριν. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, θυμάμαι ένα ξεκάθαρο σουτ που θα μπορούσε να φέρει το τρίτο γκολ. Κι άλλες δύο με τρεις ευκαιρίες. Ρεαλιστικά μιλώντας αυτές οι συνθήκες είναι δύσκολες για να παίξεις ποδόσφαιρο. Με αυτή την πολλή υγρασία, τις αναπηδήσεις σε δεύτερες μπάλες που δεν υπήρχε καμία διεκδίκηση, ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Στην Κύπρο είναι δύσκολο να παίξεις ποδόσφαιρο τέτοια εποχή. Καμία ομάδα κυπριακή δεν έχει χάσει μέχρι τώρα στην έδρα της. Θεωρώ ότι σε πολλά σημεία είχαμε καλύτερο έλεγχο και κατοχή. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά κρατάμε την ισοπαλία. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη διαχείριση και πλέον γυρνάμε στην Αθήνα για να κρίνουμε την πρόκριση στον επόμενο γύρο».

Για το αν ήταν τα δώρα της ΑΕΚ ή ή ταχύτητα του Άρη Λεμεσού που έφερε το αποτέλεσμα: «Ευχαριστώ για το σχόλιο, επόμενη ερώτηση».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με τον ρόμβο και πόσο βελτιωμένους βλέπει τους παίκτες του: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ξεκίνημα της ομάδας απόψε. Δύο γκολ, ευκαιρία για ένα τρίτο, ελέγχαμε το παιχνίδι, αλλά θα το ξαναπώ για τέταρτη φορά. Ρεαλιστικά μιλώντας κάναμε δώρα στον αντίπαλο. Επειδή ήμασταν προετοιμασμένοι για την ταχύτητα του Άρη στα εξτρέμ μου προκαλεί μεγαλύτερη στενοχώρια. Το γνωρίζαμε. Σε αυτό το επίπεδο το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση και είναι δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες. Πάντα θολώνει η λήψη αποφάσεων με αυτές τις συνθήκες. Τώρα, στο 100% δεν φτάνεις ποτέ, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά».