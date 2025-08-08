Στο Μάντσεστερ ο Σέσκο για να υπογράψει στην Γιουνάιτεντ!

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πυροδότησαν την «βόμβα» με τον Μπέντζαμιν Σέσκο, αφού ο Σλοβένος επιθετικός βρίσκεται στην Αγγλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Λειψία, δίνοντας στους Γερμανούς 76.5 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 8.5 εκατομμύρια θα δοθούν σε μορφή μπόνους για να φτάσει το συνολικό ποσό στα 85 εκατ. ευρώ.

Ο Σέσκο, μάλιστα πήρε το «πράσινο φως» από την Λειψία και το βράδυ της Πέμπτης ταξίδεψε στο Μάντσεστερ, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στους «Κόκκινους Διάβολους».

Το πλάνο της Γιουνάιτεντ είναι ο Σέσκο να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του την Παρασκευή και η παρουσίασή του να γίνει το Σάββατο στο Όλντ Τράφορντ στην φιλική αναμέτρηση με την Φιορεντίνα.