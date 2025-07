So far, so good στον ΠΑΟΚ

Για την άφιξη του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη, την γεμάτη συναισθήματα αγκαλιά με τον Ραζβάν Λουτσέσκου (που με τόσο μεγάλη επιτυχία αποθανάτισε ο φωτογραφικός φακός) και την επαφή με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, μετά από χρόνια, θα ήταν εκ του περισσού να αναφερθώ. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Το πρωτοσέλιδο της FORZA (με τίτλο: Αρχηγού παρόντως, πάση αρχή παυσάτω) στην έκδοση του Σαββάτου, αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση που αφορά τον ΠΑΟΚ και όσα έχουν σχέση με την επιχειρηματική παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, με την επιβλητική παρουσία του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε, κατέστησε σαφές ότι γνωρίζει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από το club και φυσικά τις ανάγκες της ομάδας για να πρωταγωνιστήσει στη νέα σεζόν. Αναφορικά με τα θέματα του αθλητικού κέντρου και της κατασκευής της Νέας Τούμπας, πέρα από τις τοποθετήσεις του προέδρου του Δικεφάλου, υπάρχει μια σειρά ανακοινώσεων – ενεργειών από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που όπως πληροφορούμαι θα κλιμακώνονται και θα έχουμε τη δυνατότητα να τις κρίνουμε και να τις σχολιάζουμε τους επόμενους μήνες.

Αυτό στο οποίο θα σταθώ σήμερα, είναι οι ανάγκες της ποδοσφαιρικής ομάδας, που πρέπει να ικανοποιηθούν στο σωστό χρόνο, για να δοθεί η ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία να ετοιμάσει ένα γκρουπ που σε πρώτη φάση θα ξεπεράσει τα πρώτα δυο εμπόδια που θα βρει στο διάβα της για να εξασφαλίσει το εισιτήριο συμμετοχής στη League Phase του Europa League.

Θεωρώ πως μέχρι τώρα, έχουν γίνει καλά μελετημένες κινήσεις. Ίσως να φανώ υπερβολικός αλλά πιστεύω πως με τις επιλογές Κένι, Τέιλορ, Ιβάνουσετς, ο ΠΑΟΚ προσέθεσε στο ρόστερ του στοιχεία που του έλειπαν. Με τον Τέιλορ υπάρχει η «πολυτέλεια» της επιλογής μεταξύ δυο ισάξιων παικτών για το αριστερό άκρο της άμυνας. «Πολυτέλεια» που δεν υπήρχε πέρσι και λίγο έλειψε, να δούμε τον Μπάμπα να φορά μάσκα οξυγόνου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνεχόμενων παιχνιδιών.

Με τον Κένι, είμαι σίγουρος ότι στη χειρότερη περίπτωση, θα καλυφθεί το κενό της αποχώρησης του Ότο, αν και θεωρώ ότι ο Άγγλος θα προσφέρει έξτρα ενέργεια στην ομάδα.

Η απόκτηση των δικαιωμάτων του Μειτέ στο σωστό χρόνο, δίνει στον Γάλλο τη δυνατότητα να κάνει για πρώτη φορά προετοιμασία με την ομάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγωνιστική του παρουσία.

Η τελευταία προσθήκη, ο Λούκα Ιβάνουσετς, έρχεται για να ανεβάσει το επίπεδο στην μεσοεπιθετική ασπρόμαυρη γραμμή. Ο ανατρεπτικός Κροάτης, έχει όλα εκείνα τα προσόντα που μπορούν να φέρουν τα πάνω – κάτω σε ένα παιχνίδι και κίνητρο για να στεριώσει στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ του δίνει την ευκαιρία για ένα δυναμικό come back και την ευκαιρία αυτή, είμαι σίγουρος ότι δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη.

So far, so good. Προχωρώντας παρακάτω, θα διαπιστώσουμε πως υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει σε 3 διοργανώσεις. Με σειρά προτεραιότητας, αυτό που λείπει (κι ενώ θυμίζω η ομάδα βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, είναι ένα φορ.

Τουλάχιστον ένα φορ, για να πλαισιωθεί ο Τσάλοφ. Τον Μύθου (παρά τα όσα θετικά και κολακευτικά ακούγονται για την μέχρι τώρα παρουσία του στις προπονήσεις της ομάδας), δεν μπορώ να τον βάλω στην εξίσωση μιας ομάδας που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Μακάρι στην πορεία να αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη και να συνεχίσει την «χρυσή» παράδοση των παικτών που αναδείχθηκαν από την ποδοσφαιρική ασπρόμαυρη κυψέλη. Το ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους Χατσίδη, Μπαταούλα, Μπέρδο, που επίσης κερδίζουν τις εντυπώσεις από την ημέρα έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ.

Ως προτεραιότητα λοιπόν, η απόκτηση ενός φορ, επείγει. Οριακά θα προλάβει να είναι έτοιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Δικεφάλου, αν δεν αποκτηθεί άμεσα (με τα στοιχεία που έχει περιγράψει ο προπονητής), ο παίκτης που χρειάζεται για την κορυφή της επίθεσης.

Ιεραρχώντας τις ανάγκες της ομάδας, θα υποστηρίξω ότι το ίδιο άμεσα, απαιτείται και η απόκτηση ενός χαφ. Οι Μειτέ, Καμαρά, Οζντόεφ, είναι μια δυνατή τριάδα για να ξεκινήσει η σεζόν, όχι όμως και αρκετή για να πορευτεί η ομάδα σε μια τόσο απαιτητική χρονιά. Συμμετέχουν στις προπονήσεις ο φιλότιμος Θυμιάνης και ο Τσοπούρογλου από τον ΠΑΟΚ Β΄ αλλά μέχρι εκεί. Η ομάδα χρειάζεται ένα ακόμα χαφ για να πλαισιώσει την πρώτη τριάδα ώστε να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό γκρουπ που θα φέρει εις πέρας τις δύσκολες αποστολές σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τέλος, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Κι εδώ επίσης σε πρώτη φάση, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Λόβρεν (έχω κάποιες αμφιβολίες αλλά από τη στιγμή που είναι στο ρόστερ θα του δοθούν ευκαιρίες), Μπαταούλας και Κοττάς, μπορούν να καλύψουν πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν σε πρώτη φάση αλλά, δεν μπορεί να πορευτεί η ομάδα χωρίς την προσθήκη ενός ακόμα αμυντικού που θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί την βασική 3αδά των στόπερ.

Εφόσον καλυφθούν τα κενά στα οποία αναφέρομαι, θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου και ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη των νεαρών που συμμετέχουν στην προετοιμασία, να συζητήσουμε για περαιτέρω ενίσχυση.