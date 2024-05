Πρώτη νίκη στα play off για την ΑΕΚ Β', επικράτησε του Μακεδονικού

Νίκη για την ΑΕΚ Β εκτός έδρας κόντρα στον Μακεδονικό με σκορ 2-1.

Την πρώτη της νίκη στα play off ανόδου του πρώτου ομίλου στη Super League 2 πανηγύρισε η ΑΕΚ Β’, η οποία κέρδισε με 1-2 τον Μακεδονικό για την 8η αγωνιστική των play offs και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, υπερτερώντας του αντιπάλου της στην ισοβαθμία.



Η ομάδα του Νίκου Κούστα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 15' με κοντινό πλασέ του Τιεϊ, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 27' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιμόνι. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 40' ο Πανεράς με ωραίο σουτ από τα όρια της περιοχής.



Η εξέλιξη του αγώνα:



1' Έναρξη της αναμέτρησης.

3’ Ο Χριστόπουλος μπήκε στην περιοχή, έκανε ένα διαγώνιο σουτ, αλλά ο Περντρέου απέκρουσε!

10’ Ο Κάτσικας μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Περντρέου πρόλαβε να βρει τη μπάλα πριν αυτή περάσει στον επερχόμενο Τιεϊ!

15’ Ο Μαχαίρας έφυγε στην αντεπίθεση από αριστερά, έκανε ωραίο γύρισμα και ο Τιεϊ από κοντά με πλασέ έκανε το 1-0!

24’ Έπειτα από φάση διαρκείας ο Χάσεκ έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Χρυσόπουλος έκοψε με το κεφάλι.

27’ Ο Σιμόνι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.

36' Ο Λέλεκας προσπάθησε να απειλήσει με ένα σουτ, όμως ο Περντρέου με σωστή τοποθέτηση απέκρουσε.

40’ Ο Πανεράς έκανε ένα σουτ από τα όρια της περιοχής, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2!

45+1' Λήξη πρώτου ημιχρόνου.



46' Έναρξη δεύτερου μέρους.

51’ Ο Παναγιωτούδης δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε πάνω από το τέρμα του Αγγελόπουλου.

69’ Ο Τιεϊ έφυγε στην αντεπίθεση, έσπασε τη μπάλα για τον Ραντόνια, αυτός έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά ο Περντρέου απέκρουσε με υπερένταση σε κόρνερ!

81’ Ο Χριστόπουλος έκλεψε τη μπάλα, βγήκε στην αντεπίθεση, μπήκε στην περιοχή, ωστόσο επέλεξε να μη σουτάρει αλλά να πασάρει στον Σκόνδρα, ο οποίος υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

90+1’ Ο Παυλίδης έκανε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, ο Γρομητσάρης κατάφερε να αποκρούει με το κεφάλι πάνω στη γραμμή!

90+5’ Λήξη του αγώνα.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: Περντρέου, Γρομητσάρης, Μπουκουβάλας, Περέιρα, Λυμπεράκης (77' Τσουκάνης), Τσιλιγγίρης (65' Χερίδης), Παναγιωτούδης (77' Μελετίδης), Ραμίρες (83' Λεωνιδόπουλος), Χάσεκ (83' Γρηγοριάδης), Ζαφειράκης, Σιμόνι.



ΑΕΚ Β: Αγγελόπουλος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ραντόνια, Παυλίδης, Λέλεκας (46' Σαμπανάτζοβιτς), Χριστόπουλος, Πανεράς, Κάτσικας (71' Σκόνδρας), Μαχαίρας (90' Τρούμπουλος), Τιεϊ (78' Κοντορουχάς).



Διαιτητής: Γιώργος Τακίδης (ΕΠΣ Κιλκίς).

Βοηθοί: Ελευθέριος Βογιατζής (ΕΠΣ Καρδίτσας), Δημήτρης Δανδανόπουλος (ΕΠΣ Ξάνθης).

4ος: Αθανάσιος Μπούτσικος (ΕΠΣ Μακεδονίας)

