Επίσημο: Εποχή Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ!

Σε νέα εποχή περνάει η Λίβερπουλ, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αποτελεί παρελθόν και τους reds να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Άρνε Σλοτ!

Ο Κλοπ χθες προανήγγειλε την άφιξη του Ολλανδού τεχνικού στο τιμόνι της Λίβερπουλ, τραγουδώντας στο Anfield το όνομά του, ενώ και ο ίδιος σε δηλώσεις του είχε πει πως θα αναλάβει τους Άγγλους μετά την αποχώρηση του Γερμανού τεχνικού.

Πλέον όλα είναι και επίσημα, με τη Λίβερπουλ να ανακοινώνει πως ο 45χρονος αναμένεται να πιάσει δουλειά από την 1η Ιουνίου, όταν θα λάβει και την άδεια εργασίας που χρειάζεται στην Αγγλία.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Λίβερπουλ δεν αναφέρεται για πόσα χρόνια υπέγραψε, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως ο Σλοτ θα βρίσκεται στο τιμόνι των reds για τα επόμενα τρία χρόνια.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌