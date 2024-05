Τι λένε οι παίκτες όταν ακούνε «Βερολίνο» - Οι απαντήσεις δεν είναι αυτές που περιμένεις… (vid)

Η διοργάνωση φιλοξενείται στο Βερολίνο (24-26/5) και οι άνθρωποι της ρώτησαν πολλούς παίκτες των Ρεάλ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε για το ποιο είναι το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό, όταν ακούνε το όνομα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Και οι απαντήσεις ενώ θα περίμενε κανείς πως θα είναι σχεδόν όλες για τον τίτλο και το Final Four, τελικά πολλές διαφέρουν. Άλλοι στέκονται στην ιστορία της πόλης, όπως οι Μούσα, Πίτερς, Παπαπέτρου, Παπανικολάου, Πετρούσεφ, ενώ αρκετοί επισήμαναν το… φαγητό και τις μπύρες! Λαρεντζάκης, Γκραντ, Καμπάτσο, Βιλντόζα, Αντετοκούνμπο, Μιλουτίνοφ, Γκριγκόνις και Ντόρσεϊ ήταν μεταξύ αυτών!

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

“First thing that comes to my mind when I think of Berlin is…” 🤔



What is it for you? 🇩🇪@FBBasketbol l @paobcgr l @Olympiacos_BC l @RMBaloncesto pic.twitter.com/c9Y2Nv9lnX