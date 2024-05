Λίβερπουλ: H παρουσίαση της νέας εντυπωσιακής εμφάνισης στη... μετά Κλοπ εποχή (pics)

Όλα καινούρια αναμένονται να είναι στη Λίβερπουλ. Η επικείμενη αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ θα αλλάξει πολλά στο Μέρσεϊσαϊντ και μαζί αυτά θα αλλάξει και η φανέλα των Reds.

Στη νέα εμφάνιση της Λίβερπουλ εμφανίζονται αρκετές χρωματικές λεπτομέρειες με μικρές χρυσές κάθετες γραμμές να συνοδέυουν ιδανικά το αντιπροσωπευτικό έντονο κόκκινο, ενώ χρυσό είναι και το έμβλημα της ομάδας.

Θα είναι άραγε γούρική η νέα εντυπωσιακή φανέλα του συλλόγου για τους παίκτες αλλά και για τον Άρνε Σλοτ, οποίος είναι μισό βήμα πριν και την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του ως ο νέος προπονητής των «Κόκκινων»;

Ciao 👋 Our 2024/25 @nikefootball home kit has arrived. 😍



Inspired by Rome ‘84.