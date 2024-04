Ξέσπασε ο Ράσφορντ: «Είμαι στόχος τους τελευταίους μήνες, δεν πάει άλλο»

Φουντώνει η κριτική στο Μάντσεστερ για τις φετινές εμφανίσεις του Ράσφορντ, με αγγλικά ΜΜΕ να επιμένουν πως ο Αγγλος επιθετικός σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τον περασμένο μήνα η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει πρόταση 90 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Αγγλο σταρ το καλοκαίρι και να καλύψει το κενό της αποχώρησης του Κιλιάν Μπαπέ για την Ισπανία και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δεδομένα άλλαξαν όμως και η πρωταθλήτρια Γαλλίας απέσυρε το ενδιαφέρον της και ο Αγγλος διεθνής επιθετικός πιθανότατα θα παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ». Τη φετινή σεζόν ο Ράσφορντ έχει μόλις οκτώ γκολ σε 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την περασμένη χρονιά είχε σημειώσει 30 γκολ και είχε δώσει οκτώ ασίστ.

Πάντως ο διάσημος άσος απάντησε σε μήνυμα οπαδού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε πως είναι στόχος επιθέσεων τους τελευταίους μήνες. «Η συμπεριφορά στον Ράσφορντ είναι απαράδεκτη, αηδιαστική» έγραψε συγκεκριμένα ο οπαδός των «κόκκινων διαβόλων» και ο διεθνής άσος απάντησε:

«Ευχαριστώ για τη στήριξη σου. Αυτή η κακοποίηση είναι γεγονός. Είμαι στόχος τους τελευταίους μήνες, αλλά αρκετά πλέον. Δεν πάει άλλο και αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Κανείς δεν μπορεί ν' αμφισβητήσει την αγάπη μου για την ομάδα.»

I appreciate your support! It is abuse and has been for months. Enough is enough https://t.co/MUfiU0JwEb