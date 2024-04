Έφυγε παιδί από τη Μάντσεστερ Σίτι, έγινε άνδρας στην Τσέλσι: Ο Πάλμερ δεν ήταν χαμένος από χέρι

«Το αγόρι της Σίτι είναι ο άνδρας της Τσέλσι» αναφωνούσε εκστασιασμένος ο σχολιαστής του Sky Sports τον περασμένο Νοέμβριο βλέποντας τον 21χρονο μεσοεπιθετικό να πετυχαίνει το γκολ της ισοφάρισης στο εντυπωσιακό 4-4 της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι και να βάζει την υπογραφή του σε μια από τις ματσάρες της χρονιάς στο Νησί.

Την περασμένη σεζόν ο Πάλμερ αγωνίστηκε μόλις 130 λεπτά στην Πρέμιερ Λιγκ και ούτε ένα στη νοκ άουτ φάση του Τσάμπιονς Λιγκ και με τους «Πολίτες» κατέγραψε 41 συμμετοχές. Αλλά αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι η άρνηση να τα παρατήσει και να… παραδοθεί στη μοίρα του. Ένας παίκτης που παρακολούθησε, μάλλον, ως θεατής την εντυπωσιακή πορεία των «Πολιτών» προς ένα ιστορικό τρεμπλ έμελλε να γίνει ένας απόλυτα πολύτιμος και καθοριστικός παίκτης για την Τσέλσι, ένας ηγέτης σε μια ομάδα που «χτίζεται» και προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της.

Και να φανταστεί κανείς ότι ακόμα και για τους Λονδρέζους ο Πάλμερ ήταν… αναπληρωματικός στη λίστα των μεταγραφών. Άλλη μια ένδειξη του πόσο κάποιοι τον υποτίμησα ήταν ότι το περασμένο Αύγουστο όταν ο Γκουαρδιόλα κατέστησε σαφές πως δεν είχε πρόθεση να του δώσει θέση στο αρχικό σχήμα της Σίτι, η Τσέλσι «κυνηγούσε» τον Μάικλ Ολίσε κάνοντας τα αδύνατα δυνατά για να τον πάρει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Και μόνο όταν έγινε σαφές ότι δεν μπορούσε να πάρει τον Γάλλο μεσοεπιθετικό της Κρίσταλ Πάλας, την 1η Σεπτεμβρίου πια και με το πρωτάθλημα να έχει ήδη αρχίσει, οι Λονδρέζοι στράφηκαν στον Πάλμερ σαν μια λύση… απελπισίας για ενίσχυση την τελευταία στιγμή.

Στο «Έτιχαντ» ο νεαρός Άγγλος θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης του Ριγιάντ Μαχρέζ, αλλά τα 47 εκατομμύρια ευρώ της πώλησής τους φάνηκαν δελεαστικότατο ποσό και εξάλλου ήταν σαφές ότι ο Πάλμερ δεν μπορούσε να πάρει στην καρδιά την Γκουαρδιόλα την θέση που έχει ο λατρεμένος του Ισπανού, Μπερνάρνο Σίλβα.

«Ήρθε και μου μίλησε και μου ανακοίνωσε την επιθυμία του να αποχωρήσει. Του είπα ότι ο Μαχρέζ θα έφευγε και θα έβρισκε περισσότερο χώρο στην ομάδα αλλά είχε πάρει την απόφαση του και μου είπε "Όχι, θέλω να φύγω". Του απάντησα "Εντάξει, φύγε". Νομίζω πως τα πηγαίνει καλά. Είναι καλό παιδί και πολύ καλός ποδοσφαιριστής» είπε ο Ισπανός την παραμονή εκείνου του 4-4 του Νοεμβρίου.

Ήταν ο Ισπανός αυτός που τον Σεπτέμβριο του 2020 του «χάρισε» το ντεμπούτο του σε μια αναμέτρηση με την Μπέρνλι για το Carabao Cup. Ο Πάλμερ ήταν τότε 17 χρόνων. Και σε ηλικία 19 ετών και 166 ημερών, ο Άγγλος πέτυχε και το πρώτο γκολ του στο Τσάμπιονς Λιγκ σε παιχνίδι κόντρα στην Μπριζ για να γίνει ο 10ος νεότερος Άγγλος που σκοράρει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αυτό το παιδί, όμως, που πήγε στα οκτώ του στη Μάντσεστερ Σίτι, που έλαβε από αυτή την ομάδα τις ποδοσφαιρικές αρχές και που έβαλε εκεί τις βάσεις της καριέρας του, που ονειρευόταν να ακολουθήσει τον δρόμο του Φιλ Φόντεν, ο οποίος επίσης άρχισε από την ίδια ακαδημία για να φτάσει να ταυτιστεί με την ομάδα, όταν κατάλαβε ότι δεν τον πίστευαν άλλο και όταν ένιωσε ότι δεν μπορούσε απλά να περιμένει στον πάγκο για μια ευκαιρία αποφάσισε να φύγει.

«Όταν ήμουν στο σχολείο, οι δάσκαλοι συνήθιζαν να λένε στους γονείς μου ότι όταν έπαιζα ή ήμουν άτακτος, υπήρχε μια υπόσχεση που θα μπορούσε να με κάνει να ηρεμήσω: ότι θα μου χάριζαν μια μπάλα.

Ακόμα και οι πρώτες μου αναμνήσεις είναι από το ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι πολλοί παίκτες λένε το ίδιο, αλλά είναι αλήθεια!

Ο μπαμπάς μου σταμάτησε να παίζει όταν διέλυσε το γόνατό του, αλλά ακόμα και σήμερα όταν τον ακούς να μιλάει για την εποχή που έπαιζε μπάλα, θα νόμιζες ότι έκανε είκοσι χρόνια καριέρας στην Πρέμιερ Λιγκ. Η πιο μεγάλη του στιγμή ήταν όταν η ομάδα του έπαιξε σε έναν τελικό κυπέλλου ερασιτεχνών. Ήταν πίσω με 2-0, αλλά επέστρεψαν για να νικήσουν με 3-2… Και ποιος σκόραρε το νικητίριο γκολ; Ο μπαμπάς, φυσικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε πετύχω στην καριέρα μου - ντεμπούτο στην Πρέμιερ Λιγκ, σκοράρισμα στο Τσάμπιονς Λιγκ κλπ - θα είναι ποτέ πιο σπουδαίο από εκείνη τη στιγμή για εκείνον!

Δεν μου αρέσει να του το παραδέχομαι, αλλά ο μπαμπάς μου έμαθε τα πάντα για το ποδόσφαιρο μεγαλώνοντας. Ήταν ο Πεπ πριν γνωρίσω τον Πεπ» έγραφε ο Πάλμερ το 2022 στο The Players’ tribune. Λεπτομέρεια σχετική με τον μπαμπά Πάλμερ είναι ότι από τα νιάτα του ήταν φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Στις παιδικές φωτογραφίες του ο Κόουλ συχνά πόζαρε φορώντας φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, πάντως, ο Πάλμερ είχε παραδεχθεί ότι όσο κι αν ένιωθε σπουδαίος όντας μέλος της πρώτης ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι, άλλο τόσο συνειδητοποιούσε απόλυτα πόσο δύσκολο θα ήταν να καθιερωθεί εκεί.

«Η καρδιά μου χτυπά κάθε φορά που διαβάζω το δικό μου όνομα ανάμεσα στα ονόματα των μεγάλων παικτών της ομάδας. Κέβιν Ντε Μπρόινε, Τζακ Γκρίλις, Ριγιάντ Μαχρέζ… Κόουλ Πάλμερ. Νιώθω ότι ταιριάζω στην πρώτη ομάδα, ότι ανήκω σε αυτήν. Και ταυτόχρονα ότι χαμένος από χέρι, αν το σκεφτείς».

Όχι ότι στην Τσέλσι έμοιαζαν πριν από μερικούς μήνες, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, πιο εύκολα τα πράγματα γι’ αυτόν. Οι «μπλε» έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ένα σωρό ποδοσφαιριστές προσπαθώντας να φτιάξουν ομάδα και ουδείς μπορούσε να εγγυηθεί στον Πάλμερ ότι το «Στάμφορντ Μπριτζ» θα ήταν η… Ιθάκη του. Ειδικά από τη μέση και μπροστά, η Τσέλσι διαθέτει πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Ο νεαρός Άγγλος και σκοράρει και δημιουργεί και βγάζει αυτήν την προσωπικότητα την οποία οι «μπλε» χρειάζονται για να… επιστρέψουν.

«Το θέμα μου ήταν να μην φύγω ποτέ από τη Σίτι. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Ήθελα να πάω δανεικός για ένα χρόνο, να επιστρέψω και να είμαι έτοιμος για την πρώτη ομάδα. Αλλά μου είπαν ότι δεν μπορούσα να πάω δανεικός κι έπρεπε να πουληθώ. Η Τσέλσι μου τηλεφώνησε και απάντησα ότι ήθελα να πάω στην Τσέλσι, Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα την απόφαση να έρθω εδώ» θα πει σχολιάζοντας την απόφασή του.

Αν και σίγουρα η σεζόν δεν εξελίσσεται ούτε στο ελάχιστο όπως θα το ήθελαν όλοι στους Λονδρέζους, ο Πάλμερ μπορεί να λέει ότι ο ίδιος την δουλειά την κάνει και με το παραπάνω. Κατάφερε να κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος όχι απλά τον υπολογίζει ως βασικό, αλλά περιμένει πολλά περισσότερα από αυτόν.

«Τα πηγαίνει πολύ καλά. Ήρθε την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου κι όμως ήταν τόσο εύκολο γι’ αυτόν να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ομάδας. Δείχνει την ποιότητά του και είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που μας έλειπαν. Είναι φανταστικός και γίνεται καλύτερος παιχνίδι με το παιχνίδι» είναι τα λόγια του Αργεντινού προπονητή.

Για τους λάτρεις των αριθμών. την φετινή σεζόν ο 21χρονος παίκτης έχει 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 20 γκολ και 12 ασίστ. Με εξαίρεση τον Χουάν Μάτα τη σεζόν 2010-11 κανείς άλλος δεν έχει κάνει καλύτερη πρώτη σεζόν στην Τσέλσι από τον Πάλμερ, ο οποίος αν συνεχίσει έτσι θα ξεπεράσει τις επιδόσεις του Ισπανού.

Με το χατ τρικ που έκανε στο 4-3 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το βράδυ της Πέμπτης έφτασε τα 16 γκολ στο πρωτάθλημα και είναι στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ μαζί με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Μπροστά τους με 18 είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Είναι, επίσης, ο παίκτης κάτω των 23 ετών στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά φέτος, με τον Χάαλαντ με 23 να ακολουθεί, τους Φόντεν και Μπουκάγιο Σάκα με 21 και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ με 20. Στην ίδια κατηγορία, με 32 συνεισφορές σε γκολ μέσα στη σεζόν, είναι πέμπτος στα πέντε πρωταθλήματα, πίσω από τους Κέιν, Μπαπέ, Σαλάχ και Χάλαντ.

Κι έτσι εκείνος ο παίκτης που ένιωθε χαμένος χέρι κατάφερε δύο χρόνια μετά να γίνει ήρωας μακριά από το μέρος που «ανδρώθηκε» ποδοσφαιρικά και να δείξει ότι χαμένες ευκαιρίες έχουν μόνο αυτοί που διστάζουν…

Since the start of the 2016/17 season at least, only one player has attempted 8+ shots and created 8+ chances in a single Premier League game:



◉ 9 shots

◉ 8 chances created

◎ 5 shots on target

◎ 3 goals



Cole Palmer vs. Man Utd (04 April 2024). 🧊 pic.twitter.com/yPdGkbaUpI