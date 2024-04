Χαμός σε ματς του Κόπα Λιμπερταδόρες: Παίκτης της Πενιαρόλ δέχτηκε πέτρα στο πρόσωπο από την εξέδρα! (vid)

Απίστευτα πράγματα έγιναν μετά τη λήξη του αγώνα της Ροζάριο Σεντράλ με την Πενιαρόλ για το Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι Αργεντινοί επικράτησαν 1-0, αλλά οι οπαδοί τους αμαύρωσαν την εικόνα του ματς.

Οι παίκτες της ομάδας του Μοντεβιδέο ήθελαν να χαιρετίσουν τους οπαδούς τους, αλλά την ώρα που πήγαιναν προς εκείνο το σημείο της εξέδρας, δέχτηκαν βροχή αντικειμένων και μια πέτρα χτύπησε τον Μάξι Ολιβέιρα στο πρόσωπο! Συγκεκριμένα, τον πέτυχε στο ζυγωματικό και τον τραυμάτισε.

Ο Ουρουγουανός άσος ήταν έξαλλος και οι συμπαίκτες του τον συγκράτησαν για να μην κινηθεί εναντίον των οπαδών της Ροζάριο.

«Πήγαμε να χαιρετίσουμε τον κόσμο μας όπως κάνουμε συνήθως σε κάθε παιχνίδι, τους ευχαριστούμε που ήρθαν εδώ, που μας ενθάρρυναν και μας υποστήριξαν. Ο κόσμος του Κεντρικού ήταν νευρικός και έγινε λίγο περίπλοκος. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί γιατί δεν ήταν Δεν είναι καθόλου καλός. Ένας παίκτης πληγώθηκε. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό και ότι έχει καλή ανάκαμψη. Είναι κάτι πολύ άσχημο και ελπίζουμε να μην συμβεί ξανά», δήλωσε ο Λουκάς Ερνάντες.

«Ο Μάξι λιποθύμησε για μια στιγμή. Του πέταξαν μια πέτρα από τους οπαδούς της Ροζάριο Σέντραλ», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της ομάδας, Χούλιο Τροτσάνσκι μετά το παιχνίδι, με τον παίκτη να μεταφέρεται σε ιατρικό κέντρο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

