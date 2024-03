Η… πολυκατοικία της Super League και τα «off the record» του θυρωρείου

Ο Κώστας Πλιάτσικας «τρυπώνει» στα διαμερίσματα των ομάδων της Super League κι έχει (παρασκηνιακά ) blog-άκια που ψιθυρίζονται στους 14 ορόφους, αλλά δεν...γράφονται.

Δελεάζει η…προαγωγή

«Δεν θα σε πουλήσω ποτέ, ρε παιχταρά» η viral (face to face) ατάκα του Δημήτρη Μελισσανίδη με αποδέκτη τον Λιβάι Γκαρσία, σε μια έκρηξη ενθουσιασμού του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ για τα ουκ ολίγα αγωνιστικά…καράτια του 26χρονου επιθετικού.

Μια φορά, (νέες) προτάσεις ετοιμάζονται και θα πέσουν στο γραμματοκιβώτιο της Ένωσης το προσεχές καλοκαίρι για τα...πόδια του Λιβάι. Βλέπετε, 14 γκολ σε 20 (φετινά) παιχνίδια είναι αυτά, όχι...παίξε- γέλασε!

Όσο για τον Γκαρσία;

Όλα σούπερ στην ΑΕΚ, αλλά ακόμα και μετά την πρόσφατη επέκταση συμβολαίου, εξακολουθεί να τον δελεάζει η ιδέα της…προαγωγής σε ένα πρωτάθλημα ανωτέρων «κυβικών» απ΄το ελληνικό χωριό.

Ο Μίσιτς και τα άλλα παιδιά

Τρεις παίκτες ξεχώρισαν στον ΠΑΟΚ από τα διπλά παιχνίδια με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τους «16» του Conference League. Τον…παλιόφιλο, Γιόσιπ Μίσιτς, τον «μπόμπερ» Μπρούνο Πέτκοβιτς και τον 20χρονο χαφ, Πέταρ Σούσιτς.

Ένας εκ των τριών θα μπορούσε - σύμφωνα με την ψαγμένη πιάτσα των agents - να ακολουθήσει το δρομολόγιο Ζάγκρεμπ – Θεσσαλονίκη το προσεχές καλοκαίρι, λαμβάνοντας υπόψιν πως όλοι οι παίκτες πωλούνται (με το ανάλογο αντίτιμο) απ΄την κροατική ομάδα. Show me the money!

Το...τάνγκο του Τερίμ

Είναι αλήθεια πως ο Φατίχ Τερίμ εκτός φυσικά από τους παίκτες...by Turkey, τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση (και) στην αγορά της Αργεντινής; Αλήθεια είναι.

Για αυτό και το προσεχές καλοκαίρι (πρώτα ο Θεός και ο...Αλλάχ) ο πολύπειρος προπονητής θα στρέψει τις κεραίες του προς την χώρα του τάνγκο με επίκεντρο τη μετάγγιση νέου…αίματος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αν δεν το΄χει κάνει ήδη κιόλας.

Το επόμενο βήμα του Μαντί Καμαρά

Όχι πως στον Ολυμπιακό θα πέσουν από τα…σύννεφα, έτσι και «θαυμάσουν» τον Μαντί Καμαρά να φορά τη φανέλα άλλης ελληνικής ομάδας το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 27χρονος μέσος μετρά μία – μία της ημέρες για το «φτου ξελευτερία» στην ομάδα του Πειραιά και δείχνει έτοιμος να «ζυγίσει» όλες τις προτάσεις (εντός κι εκτός Ελλάδας) για τη συνέχιση της καριέρας του.

Το καλοκαίρι του Μάντζιου

Το συμβόλαιο του Άκη Μάντζιου με τον Άρη ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Αμφιβάλλει κανείς πως ο Έλληνας τεχνικός θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τον Θοδωρή Καρυπίδη προκειμένου να συνεχίσει στον πάγκο των «κιτρίνων», ακόμα κι εάν η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν σηκώσει το Κύπελλο;

Να υποθέσουμε πως ο κόουτς θα την αποδεχτεί (με συνοπτικές διαδικασίες, ή θα πάρει το χρόνο του και θα το σκεφτεί λιγάκι παραπάνω.

Ο Μακρής και η Λαμία

Θετικό report διατηρούν στη Λαμία για τον Ανδρέα Μακρή της ΑΕΛ Λεμεσού. O 28χρονος μεσοεπιθετικός μετράει 28 συμμετοχές – 6 γκολ – 5 ασίστ με την κυπριακή ομάδα την τρέχουσα σεζόν.

Το συμβόλαιό του λήγει το 2025, ωστόσο υπάρχει ειδικός όρος - παραθυράκι που του επιτρέπει να φύγει ως ελεύθερος για σύλλογο εκτός Κύπρου το προσεχές καλοκαίρι.

Οι υποψήφιοι «αντι – Ράσταβατς»

Χλωμό (αν όχι απίθανο) να συνεχίσει ο Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης εν όψει της νέας σεζόν. Όσο για την επόμενη μέρα στην μετά – Ράσταβατς εποχή, από την στιγμή που αυτή ανατείλει στο Μοριά;

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Νίκος Παπαδόπουλος (φωτ.) κι ο Ισπανός κόουτς (άλλοτε τεχνικός του Βόλου και του Εργοτέλη) Χουάν Φεράντο είναι δύο ομάδα που θα «παίξουν» για τον πάγκο των Αρκάδων. Σημειώστε τα please.

Το exit του Σπανού

Όπως για όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ημερομηνία λήξης. Για όλους και για όλα.

Στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στη δυτική όχθη, η προοπτική αποχώρησης του Γιώργου Σπανού από τον Ατρόμητο, δεν είναι απλά ένα ακόμα σενάριο σε καλοκαιρινό φόντο, αλλά και κάτι παραπάνω. 10-9-8-7-6-5.....

Η Ζυρίχη και ο Πάμπλο Γκαρσία

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Ζυρίχη και πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό της ελβετικής ομάδας...ιχνηλάτησε για τον Πάμπλο Γκαρσία!

Ο Ουρουγουανός τεχνικός του Πανσερραϊκού «χτίζει» (με τόλμη κι αρετή) το προπονητικό όνομά του, ωστόσο μέχρι το τέλος της σεζόν δεν το κουνά ρούπι από την ομάδα των Σερρών.

Το μήνυμα (α λα...ελληνικά) του Δέλλα

Η προσθήκη Ελλήνων παικτών στο ρόστερ του ΟΦΗ, αποτελεί βασική προτεραιότητα της κρητικής ομάδας στον προγραμματισμό εν όψει της νέας σεζόν.

Ο κόουτς Δέλλας γουστάρει περισσότερους Έλληνες για να κάνει τη δουλειά του και το σχετικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί εκεί που πρέπει. Όσο για το μπάτζετ του ΟΦΗ εν όψει της νέας σεζόν; Ε αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Το απωθημένο του Κωστούλα

Ούτε φέτος εκπληρώθηκε το ποδοσφαιρικό απωθημένο ετών του Φώτη Κωστούλα. Καημό έχει ο μεγαλομέτοχος του Παναιτωλικού τη συμμετοχή των Αγρινιωτών σε έναν τελικό Κυπέλλου.

Τη φετινή σεζόν τα «καναρίνια» έφτασαν μέχρι τους «4» και χαιρέτησαν τη διοργάνωση. Και κάτι τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται κάθε χρόνο.

Η απόσβεση του Οζέγκοβιτς

Με το κοντέρ να γράφει 12 γκολ σε 23 αγώνες πρωταθλήματος, ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς έκανε απόσβεση της μεταγραφής του στην Κηφισιά κι...άδειασε το Βόλο που ελαφρά την καρδία τον άφησε ελεύθερο το περασμένο καλοκαίρι. Ψέματα;

Ο Σέρβος επιθετικός…έβγαλε τα λεφτά του και θα κληθεί να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην αθηναϊκή ομάδα από την στιγμή που παραμείνει στη Super League. Εάν πάλι υποβιβαστεί, κανείς καλός δεν χάνεται. Super League δεν είναι...μόνο η Κηφισιά.

Το «σκάλισμα» και οι συζητήσεις

Φευγάτος από το Βόλο και τον…όμορφο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου δηλώνει (όπου σταθεί κι όπου βρεθεί)ο Αχιλλέας Μπέος.

By the way, μήπως ο πολύπειρος παράγοντας τυγχάνει να΄χει ακούσει για έναν επιχειρηματία που κάποτε «σκάλισε» την προοπτική επένδυσης στη θεσσαλική ομάδα κι εσχάτως διατηρεί on line σύνδεση άλλη σουπερλιγκάτη ΠΑΕ;

Το «καρτελάκι» της ΠΑΕ

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Παναγιώτης Χριστοβασίλης στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (22/3) θέτοντας επί τάπητος όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τον ΠΑΣ Γιάννινα.



Ερώτηση: το «καρτελάκι» με την τιμή πώλησης της ηπειρώτικης ΠΑΕ θα ανακοινωθεί με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα, ή τα εν οίκω μη εν δήμω; Κοντός ψαλμός...